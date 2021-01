Roma, 6 gennaio 2021 - Si attende il bollettino sull'andamento dell'epidemia da Coronavirus in Italia, con gli aggiornamenti del ministero della Salute su contagi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive, nel giorno dell'Epifania, in cui tutto il nostro paese è zona rossa. Da domani, infatti, entrano in vigore le nuove misure, stabilite dal decreto firmato il 4 gennaio: se 7 e 8 gennaio ci ricoloreremo di giallo, per il weekend il paese tornerà arancione, mentre dall'11 al 15 gennaio si ripresenterà la divisione in zone per regioni, per cui sono attesi i dati dell'Iss dell'8 gennaio.

Divieti, chiusure, incertezza, nessun aiuto. L'Italia affonda nel pantano della pandemia

Intanto, ha toccato quota 259.481 il totale delle vaccinazioni anti-Covid effettuate nel nostro paese (qui la dashboard in tempo reale) e resta acceso il dibattito sul risultato delle iniezioni: solo il Lazio ha somministrato il 64,8% delle dosi, mentre in Calabria si raggiunge il 6% e anche la Lombardia resta ferma al 14%. Si è svolto, invece, questa mattina il vertice tra il Governo e le Regioni per un aggiornamento sul personale sanitario e sociosanitario nella campagna di vaccinazione. Alla riunione, convocata dal ministro per le Autonomie, Francesco Boccia, oltre ai vari governatori il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il commissario per l'Emergenza, Domenico Arcuri.

Covid, il bilancio del 6 gennaio

Le notizie locali / Veneto

Sono 3.638 i nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, e 126 i decessi. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale così a 273.735, quello dei morti a 7.114. I soggetti attualmente positivi al virus sono 91.299 (-2.929).

Marche

Nelle Marche sono stati individuati nelle ultime 24 ore 743 nuovi casi di Covid-19, il 33,5% rispetto ai 2.220 tamponi processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi. Il totale dei positivi dall'inizio della crisi pandemica è salito così a 44.530.