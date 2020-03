Roma, 17 marzo 2020 - Il bilancio del Coronavirus in Italia, tracciato ieri pomeriggio dal commissario Angelo Borrelli, è di 23.073 malati in Italia, con un incremento rispetto a domenica di 2.470 (nelle 24 ore precedenti l'aumento era stato di 2.853). Il numero complessivo dei contagiati - comprese vittime e guariti - ha raggiunto i 27.980 casi. I guariti ieri sono stati 414, i nuovi positivi 2.470, ma senza i dati di Puglia e provincia autonoma di Trento. Le vittime sono 2.158, 349 in più. Intanto il Viminale ha diffuso un nuovo modulo per l'autocertificazione in caso di spostamenti.

I numeri di oggi

I nuovi casi di coronavirus, e le nuove vittime, arrivano alla spicciolata. Preoccupa la morte di due lavoratori delle Poste in provincia di Bergamo: entrambi avevano "lavorato fino a pochi giorni fa, uno in un centro di recapito e l'altro in un ufficio postale di due comuni della provincia di Bergamo". A Lodi è deceduto il segretario provinciale dei medici di famiglia, mentre in Basilicata il governatore Vito Bardi ha messo in isolamento il Comune di Moliterno (5 casi sui 20 in regione).

Marche, altri 127 contagi

Lombardia e l'ospedale in Fiera

Intanto continua il pressing della Lombardia. Il "recupero" dei respiratori per l'ospedale nella Fiera di Milano - dice l'assessore al Welfare Giulio Gallera -, "deve avvenire nei prossimi tre-quattro giorni, almeno l'ordine, non si può aspettare settimane". "Noi - ha detto Gallera - lavoriamo sulle ore. Ieri eravamo quasi a zero posti letto di terapia intensiva. Quando alle dieci è arrivata la notizia di questi trenta respiratori (dalla Croce Rossa di Milano, ndr) io mi sono quasi messo a piangere per la tensione della giornata e per la bellissima notizia".

Silvio Berlusconi dona 10 milioni per nuovo ospedale in Fiera

Coronavirus Veneto, Zaia: "Tamponi per tutti"

Fontana: proiezioni in leggera crescita

Il governatore lombardo Attilio Fontana mette le mani avanti: "Rispetto ai dati sulla diffusione del coronavirus ho proiezioni che si discostano poco rispetto a quelle di ieri, sono in leggera crescita". Poi l'appello: "Rispettiamo i regolamenti, non si può mollare l'attenzione, non si può tornare alla vita normale. Dobbiamo essere sempre più rigorosi. Non biosgna fare i furbi e fare la passeggiata con la scusa di fare la spesa, state a casa".

Il presidente ringrazia poi il presidente della Croce Rossa Rocca "che ci ha fatto avere durante la notte, stamattina sono arrivati, 40 respiratori che ci danno la possibilità di andare avanti nella gestione dell'emergenza, con nuovi letti di rianimazione".

Rezza (Iss) sul picco dell'epidemia

Quanto ci sarà il picco dell'epidemia? La risposta è complessa in questa fase. "Non ha senso parlare di picco dell'epidemia se lo facciamo a livello nazionale - Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento malattie infettive dell'Iss -. Bisogna vedere di che parte d'Italia si parla perché in Lombardia, siamo in una situazione di incidenza massima nel bresciano e bergamasco mentre abbiamo superato per ora il peggio nel lodigiano. Sarà una battaglia a singhiozzo e ogni volta che l'epidemia accelera in qualche parte d'Italia dobbiamo reagire". Intervistato a Circo Massimo su Radio Capital, spiega: "Non è possibile fare previsioni perché l'infezione è diffusa a macchia di leopardo. Inoltre la fuga di decine di migliaia di persone al Sud potrebbe portare un incremento dei casi questa settimana. Se le Regioni del Sud avranno preso precauzioni forse l'incremento potrà essere contenuto".

Test a tappeto per soffocare i nuovi focolai

Le regole in casa: niente scarpe e pulire i vestiti

Mattarella. appello all'unità

Il presidente della Repubblica intanto ha annullato tutte le cerimonie pubbliche per "la giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera". Su sito del Quirinale si legge: "Il clima di difficoltà, di incertezza e di sofferenza che stiamo vivendo rende ancora più stringente la necessità di unità sostanziale di tutti i cittadini attorno ai valori costituzionali e ai simboli repubblicani".

Conte, messaggio su Facebook

"Oggi stiamo affrontando una nuova prova. Difficilissima. Sono tanti gli italiani che in queste ore versano lacrime per la perdita di un familiare, che vivono l'angoscia di un ricovero, che soffrono per la lontananza dei propri cari, per la chiusura della propria attività commerciale, per l'incertezza del futuro. Ebbene, che tutti sappiano che lo Stato è al loro fianco, non li lascerà soli". Lo scrive il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, su Facebook in occasione del 159 esimo anniversario dell'Unità d'Italia. "Lo Stato non è solo strutture e istituzioni. Lo Stato siamo noi: 60 milioni di cittadini che lottano insieme, con forza e coraggio, per sconfiggere questo nemico invisibile", aggiunge.

"Mai come adesso l'Italia ha bisogno di essere unita. Sventoliamo orgogliosi il nostro Tricolore. Intoniamo fieri il nostro Inno nazionale. Uniti, responsabili, coraggiosi", dice il premier. "159 anni fa veniva proclamata l'Unità d'Italia. Da allora il nostro Paese ha affrontato mille difficoltà, guerre mondiali, il regime fascista. Ma gli italiani, con orgoglio e determinazione, hanno sempre saputo rialzarsi e ripartire. A testa alta".

Di Maio: quarantena per chi rientra

Luigi Di Maio, in una riunione alla Farnesina, dopo aver sentito i suoi omologhi alla Salute e al Mit, ha detto che "bisogna prevedere di mettere in quarantena anche gli italiani che rientrano in questi giorni dall'estero. E' una misura a mio avviso necessaria per la loro stessa salute e, naturalmente, per la salute pubblica di tutti. Occorre valutare ogni provvedimento precauzionale volto a contenere sempre di più la diffusione del virus. Sono misure stringenti ma necessarie".

