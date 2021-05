Roma, 30 maggio 2021 - Bollettino Covid del ministero della Salute con gli aggiornamenti sullo stato dell'epidemia di Coronavirus in Italia (morti, nuovi contagiati, guariti, ricoveri e terapie intensive). L'appuntamento con i dati aggiornati è come sempre per metà pomeriggio con l'auspicio che venga confermato il trend discendente della curva del contagio.

Trend discendente che ha consentito a tre regioni di passare in zona bianca da domani (lunedì 31 maggio): sono Sardegna, Molise e Friuli Venezia Giulia. dal 7 giugno sarà la volta di Veneto, Umbria, Liguria e Abruzzo. Mentre dal 14 giugno - se i dati continueranno ad essere positivi (incidenza settimanale sotto i 50 casi ogni 100mila abitanti) saranno bianche anche Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Trento e Puglia. Di fatto tutta Italia sarà bianca da fine giugno.

Zona bianca, riaperture e coprifuoco: ecco il calendario giorno per giorno

Prosegue intanto la campagna vaccinale e proprio dai vaccini scaturisce un'iniezione di fiducia: sette italiani su 10 prenotano già le vacanze estive. E sempre sul fronte dei vaccini c'è da segnalare che dal 3 giugno si potrà prenotare la vaccinazione senza fasce di età.

Qui i dati aggiornati appena disponibili

La tabella in Pdf

Qui i dati regione per regione

Dalle regioni / Toscana

Altri 263 casi Covid (età media in calo a 39 anni) e altri otto morti (età media 85,9 anni) in Toscana. Ancora in diminuzione i ricoverati negli ospedali, scesi a 532 pazienti (meno 25 persone su ieri, pari al -4,5%) di cui 110 in terapia intensiva (quattro in meno). Coi nuovi contagi rilevati salgono a 241.275 i casi totali di positività in regione (+0,1%sul giorno precedente).

Sono 81 i positivi rilevati nell'ultima giornata nelle Marche tra le 1.517 nove diagnosi: 24 in provincia di Macerata, 16 in provincia di Ancona, 16 in provincia di Pesaro Urbino, 11 in provincia di Ascoli Piceno, 9 in provincia di Fermo e 5 fuori regione.

In Puglia sono stati registrati 5.395 test e sono stati registrati 90 casi positivi: 11 in provincia di Bari, 11 in provincia di Brindisi, 14 nella provincia BAT, 9 in provincia di Foggia, 22 in provincia di Lecce, 23 in provincia di Taranto. Sono stati registrati 4 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Taranto.

Le altre regioni

In Basilicata si registrano 19 nuovi casi.

Le altre notizie di oggi

Matrimoni: ecco le regole