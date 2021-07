Roma, 4 luglio 2021 - I temi restano gli stessi: vaccini e diffusione della variante Delta. Rallenta la campagna vaccinale: meno dosi alla vigilia delle vacanze. Alcune Regioni rinviano i richiami. E resta il nodo degli over 60, in una settimana ne sono stati raggiunti poco più di 100mila. Class action di sanitari no vax, in 500 ricorrono al Tar a Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova. Secondo un sondaggio di Antonio Noto due italiani su dieci sono no vax. Per il 68% di chi rifiuta le dosi "vengono nascoste informazioni sugli effetti collaterali".

Secondo gli ultimi dati sono 53.203.327 le somministrazioni effettuate in Italia secondo l'ultimo aggiornamento del report vaccini pubblicato stamattina. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 19.826.856, il 36,71% della popolazione over 12.

Per valutare l'incidenza della variante Delta fondamentali le prossime due settimane. Intanto oggi il nuovo bollettino di Ministero della Salute e Protezione civile, con gli aggiornamenti su attualmente positivi, casi totali, morti, ricoveri e terapie intensive.

Il bollettino del 4 luglio 2021

Le regioni / Veneto

Sono 53 i nuovi casi di contagio Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, nessun nuovo decesso viene segnalato. Sono complessivamente 238 i posti letto occupati da malati Covid (zero nuovi accessi), con le terapie intensive che restano a 14 pazienti e (0).

Sono 52 i nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna, individuati sulla base di 11.916 tamponi. Non si registrano decessi e il numero dei pazienti ricoverati è stabile rispetto a ieri: sono 22 in terapia intensiva e 161 negli altri reparti Covid. Fra i nuovi casi di positività, 13 sono asintomatici. L'età media è di 35,6 anni. Parma, con 13 casi, rimane la provincia con il numero più elevato.

In Toscana 49 casi totali in più rispetto a ieri (tutti confermati con tampone molecolare). Ssono stati eseguiti 5.689 tamponi molecolari e 5.990 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,4% è risultato positivo. Sono invece 4.138 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'1,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 1.567, -2,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 95 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 16 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi si registra 1 nuovo decesso: una donna di 85 anni.

Nelle ultime 24 ore, nelle Marche sono stati individuati 41 nuovi casi di Covid, il 3,6% rispetto ai 1.150 tamponi, molecolari e antigenici, processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati è identico al giorno precedente, quando i nuovi casi erano stati 32 su 894 tamponi. I nuovi casi sono stati individuati 2 nella provincia di Macerata, 7 nella provincia di Ancona, 1 in quella di Pesaro-Urbino, 27 nel Piceno e 4 fuori regione. Questi casi comprendono 7 soggetti sintomatici.

Oggi in Puglia, sono stati registrati 3.710 test e 25 casi positivi: 4 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 2 nella provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione. Sono stati inoltre registrati 2 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi.

Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale della Sardegna sono stati riportati 21 nuovi casi e nessun decesso. Il tasso di positività sale all'1,5%. Il dato dei ricoveri ospedalieri segna 42 pazienti in area medica (+1 rispetto all'ultimo bollettino) e uno in terapia intensiva. Attualmente in Sardegna sono 2.277 le persone in isolamento domiciliare e 53.488 (+6) i guariti. Sul territorio, dei 57.300 casi positivi complessivamente accertati, 15.019 (+6) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.703 nel Sud Sardegna, 5.168 (+1) a Oristano, 10.965 a Nuoro, 17.431 (+14) a Sassari.

Le altre Regioni

In Calabria 24 contagi, di cui 8 migranti. In Basilicata 6 contagi e un decesso. In Molise 3 casi, così come in Alto Adige. Undici in Umbria.