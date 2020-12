Roma, 12 dicemebre 2020 - Il bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia, con gli aggiornamenti di Regioni e Ministero della Salute su contagi Covid, casi totali, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive. Intanto oggi si è tenuta la conferenza stampa sui dati del monitoraggio settimanale della cabina di regia. "Al 9 dicembre l'incidenza è di 193 per 100mila abitanti, un numero molto alto con differenze tra regioni ma questo è un numero ancora lontano, ribadisco lontano, dalla nostra possibilità di muoverci dalla mitigazione al contenimento che ricordo la nostra capacità di tracciare puntualmente tutti i nuovi casi", ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro. "L'elevata incidenza e il forte impatto sui servizi sanitari richiedono di essere molto cauti ed evitare di ridurre in maniera significativa le misure di mitigazione, comprese quelle sulla mobilità, oltre all'attenzione sui comportamenti individuali". Brusaferro ha ricordato che "il numero di nuovi casi è ancora significativo anche se la curva è in decrescita", in Italia e in Europa. Il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, ha sottolineato: "Non è che da gennaio e febbraio risolveremo tutti i problemi ci dobbiamo mettere in testa che durante tutto questo periodo dobbiamo avere comportamenti adeguati e questo è il motivo per cui facciamo anche un appello: sotto le feste stiamo molto attenti perché la circolazione virale può riprendere quando i comportamenti cambiano e diventano tali da favorire la ripresa di questa circolazione".

I contagi Covid di oggi

Saranno pubblicati qui appena disponibili i dati aggiornati e la tabella in Pdf

Le regioni / Veneto

Balzo dei nuovi casi di Coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore. I contagi sono saliti a 5.098, contro i 3883 precedenti. Stabili i decessi, 110, contro i 108 del giorno prima. Numero record, secondo quanto ha annunciato il presidente Luca Zaia, anche per i tamponi fatti, pari a 60.559, con un'incidenza dei positivi dell'8,41%. Dall'inizio dell'epidemia i morti sono 4.769; gli attualmente positivi sono 88.132. I ricoverati totali sono 3.224. In terapia intensiva ci sono 373 ricoverati (-2).

Marche

Sono 451 i positivi al Covid rilevati nelle ultime 24 ore nelle Marche: il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che sono stati testati 4.139 tamponi, di cui 2.765 nel percorso nuove diagnosi (compresi 973 nello screening con percorso Antigenico) e 1.374 nel percorso guariti. Dai 973 test antigenici sono stati riscontrati 23 casi positivi, da sottoporre al tampone molecolare. I positivi nelle province: 98 sono in provincia di Pesaro Urbino, 87 in quella di Macerata, 68 in quella di Fermo e 13 da fuori regione. Questi casi comprendono 67 soggetti sintomatici.

Alto Adige

Cinque morti e 250 nuovi casi: sono questi i nuovi dati della pandemia in Alto Adige. I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.394 tamponi pcr. A questi si aggiungono 99 nuovi casi individuati tramite test antigenici. Sono 242 i ricoveri nei normali reparti ospedalieri, 141 quelli nelle cliniche private e 27 i pazienti in terapia intensiva. Il numero delle persone in isolamento domiciliare è stabile (7.063).

Basilicata

In Basilicata, sui 1.104 tamponi processati ieri, ne sono risultati positivi 102, ma solo 83 riguardano residenti in regione. La task force regionale ha inoltre segnalato un decesso: il totale delle vittime lucane è quindi salito a 193. Con 53 guarigioni (2.848 in totale), il numero dei lucani attualmente positivi è salito da 6.050 a 6.079. In discesa i dati delle persone ricoverate con il Covid (da 131 a 128) e dei posti occupati nelle terapie intensive (da 15 a 14).