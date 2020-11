Roma, 6 novembre 2020 - Riflettori puntati, anche oggi, sul bollettino del ministero della Salute che fotografa l'andamento del Coronavirus in Italia. I dati Covid di ieri hanno certificato l'ennesimo rialzo dei contagi, ben 34.505 nelle 24 ore in esame. Cresciuti anche i morti (445) e le terapie intensive (+99), a fronte di un record di tamponi con una percentuale di positivi su test effettuati comunque in aumento rispetto al giorno precedente. I primi numeri che giungono dalle regioni, intanto, mostrano un incremento dei nuovi casi in Veneto, mentre restano stabili quelli delle Marche.

Le ultime notizie

Nel giorno in cui l'Italia tocca con mano le misure del nuovo Dpcm firmate dal premier Giuseppe Conte e recepite nell'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, le Regioni si trovano divise in zone gialle (qui le regole), arancioni e rosse, con regole differenti a seconda dei celebri 21 parametri su cui il Governo ha basato la spartizione nelle aree di rischio. Si è svegliata in lockdown la Lombardia, ad esempio, mentre Emilia-Romagna, Marche e Toscana sono state inserite nella fascia meno compromessa, per ora, dal punto di vista Covid. "Sull'ordinanza non ci sono trattative", sentenzi Speranza.

Sul nostro giornale il virologo Giorgio Palù apre uno spiraglio nella lotta al Coronavirus: "Da tre giorni la curva dei contagi è stabile", dice, rinnovando l'invito a non abbassare la guardia. Quel che pare chiaro è che le nuove restrizioni stiano mettendo l'economia italiana in ginocchio. Coldiretti stima che il solo stop di un mese di ristoranti, bar e pizzerie costerà al nostro Paese oltre 2,7 miliardi. Nel frattempo, Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, parla di "2-3 mesi duri" e mette sotto la lente le grandi città dove l'epidemia sarebbe fuori controllo. "A Napoli ci vorrebbe un lockdown", dice. Ricoverato in ospedale Carlo Conti: aveva annunciato la sua positività al Covid una settimana fa.

Dati Covid di oggi 6 novembre

News Regioni

Veneto

Nuovo aumento dei contagi Covid in Veneto: oggi sono 3.387 (ieri 3,264) e portano a 72.092 il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia. In calo il numero dei morti: 27 nelle ultime 24 ore (ieri 38), in totale le vittime sono 2.543. Gli attualmente positivi sono 43.937.

Toscana

Nuovi casi in crescita per il Covid in Toscana: sono 2.592 nelle ultime 24 ore su 15.743 tamponi eseguiti. Altri 32 i morti (ieri 25) e 602 i guariti. Una notizia incoraggiante: per la prima volta da diverso tempo cala il numero complessivo dei ricoverati nelle aree Covid degli ospedali. Sono in tutto 1.512, -77 rispetto a ieri. Cresce, invece, il numero dei pazienti in terapia intensiva: 209: +7 in un giorno.

Marche

Stabile la curva dei contagi da Coronavirus nelle Marche, dove sono 697 i nuovi casi (ieri 698), pari al 31,8% delle 2.185 nuove diagnosi e al 20% del totale dei 3.842 tamponi testati. Resta Ancona la provincia più colpita come numero assoluto di casi (218), seguita da Ascoli Piceno (203), Macerata 109), Fermo (92), Pesaro Urbino (51), oltre a 24 casi di fuori regione.

Abruzzo

Sono 395 i nuovi casi in Abruzzo a fronte di 3.067 tamponi fatti, meno di quelli mediamente effettuati negli ultimi giorni. Nelle ultime 24 ore si registrano 7 vittime (di età compresa tra 63 e 92 anni, 3 in provincia dell'Aquila, 3 in provincia di Teramo e 1 in provincia di Chieti) che portano il totale a 584.