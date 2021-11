Roma, 15 novembre 2021 - Appuntamento con il bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia. I dati di ministero della Salute e Protezione Civile su contagi Covid, morti, ricoveri e terapie intensive sono attesi nel tardo pomeriggio. Ieri i nuovi casi sono tornati a scendere, ma complici i 100mila tamponi in meno rispetto a sabato. E oggi la situazione potrebbe essere simile: nel weekend i test effettuati calano sensibilmente e con essi i contagi. Importante sarà tenere d'occhio l'andamento della curva settimanale e la pressione ospedaliera che ieri è aumentata e dai primi dati sta crescendo anche oggi in alcune regioni.

"Il dato oggettivo è che siamo in ascesa nel numero dei casi, va detto però che questa circolazione del virus non è omogenea in tutto il Paese", ha detto Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, commentando la situazione attuale ai microfoni della trasmissione "L'Italia s'è desta", su Radio Cusano Campus. "A Trieste - ha spiegato - i numeri cominciano a preoccupare, poi ci sono Bolzano e Gorizia. Stanno aumentando anche gli ingressi giornalieri in terapia intensiva. Però la situazione ospedaliera è sostanzialmente molto tranquilla.

Vietato abbassare la guardia soprattutto in questo momento di risalita delle curve. Si accelera con la terza dose di vaccino, che dal primo dicembre potrà essere somministrata agli over 40 che hanno ricevuto il richiamo da almeno 6 mesi, e si discute sulla durata del green pass e sulla proroga dello stato d'emergenza. "Lo stato d'emergenza è uno strumento utile e sull'opportunità di prolungarlo si deciderà a ridosso della sua scadenza -ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, nella trasmissione '24 Mattino' su Radio 24 - è chiaro che io ritengo che lo stato d'emergenza sia uno strumento utile che ci permette di gestire la situazione in modo più agile".

Resta sempre alto il numero di contagi Covid in Veneto. Nelle ultime 24 ore sono stati individuati 712 nuovi positivi, il 2,24% dei 31,660 tamponi effettuati. Si registra anche un decesso che porta a 18.876 il totale delle vittime da inizio pandemia. Sale il numero dei soggetti attualmente positivi, 16.381, e cresce la pressione ospedaliera: i pazienti ricoverati sono 381 (+19), dei quali 317 (+18) nei reparti medici, e 64 (+1) nelle terapie intensive.

Sono 291 i nuovi casi di positività scoperti in Toscana dall'analisi di 5.909 tamponi molecolari e 6.779 tamponi antigenici rapidi. Nelle ultime 24 ore si registrano anche 4 decessi, tutti relativi a uomini, con età media di 72,5 anni. Gli attualmente positivi sono 7.427, -2% rispetto a ieri. Tra questi i ricoverati sono 297 (4 in più rispetto a ieri), di cui 33 in terapia intensiva (2 in meno).

Altri 233 casi positivi sono stati accertati in Alto Adige nelle ultime 24 ore sulla base di 883 tamponi molecolari e 4.096 test antigenici. Non viene segnalato invece nessun nuovo decesso. Il 40% dei casi riguarda persone con meno di 29 anni. Aumentano i ricoverati che sono 83, dieci in più rispetto ad ieri: 9 pazienti (+1) si trovano in terapia intensiva e 74 (9 in più) nei normali reparti ospedalieri.

Sono 132 i nuovi casi di Coronavirus rilevati in Puglia su 16.160 test effettuati, con una incidenza dello 0,8%. Si registra inoltre un decesso. I nuovi casi sono così distribuiti: Provincia di Bari: 53; Provincia di Bat: 2; Provincia di Brindisi: 1; Provincia di Foggia: 39; Provincia di Lecce: 23; Provincia di Taranto: 6; Provincia in definizione: 8. Le persone attualmente positive sono 3.821: tra queste 162 sono ricoverate in area non critica, mentre 21 pazienti sono in in terapia intensiva.

Solo un nuovo positivo in Basilicata, 7 in Molise.