Roma, 9 dicembre 2021 - Nuovo bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia. Dopo i dati sui contagi Covid di ieri, che hanno sfiorato quota 18mila, mai così tanti da aprile, si attendono nel pomeriggio gli aggiornamenti del ministero della Salute su nuovi positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive. Anche se ci si aspetta numeri più bassi, visto che ieri era un giorno festivo e sarà minore il numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Intanto, il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva che nella settimana 1-7 dicembre c'è stato un aumento del 22,4% dei nuovi casi, una crescita del 12% dei decessi, del 16,3% di ricoverati e del 13,6% di pazienti in terapia intensiva.

E mentre continua a rimanere alta l'attenzione sulla pressione sugli ospedali, parametro chiave per il cambio di colore delle Regioni (qui le nuove regole dal 6 dicembre), il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, rassicura cittadini e attività economiche che "non chiuderà più niente nel nostro Paese", anche qualora l'Rt continui ad aumentare. "Abbiamo cercato di anticipare gli scenari nel nostro Paese - ha spiegato -. L'introduzione anticipata del Super Green pass è stata fatta per prevenire scenari peggiori, qualora ci dovesse essere un cambio di colore in alcune regioni. Ma non chiuderà più niente nel nostro Paese anche se, ovviamente, ci sono alcune limitazioni per i non vaccinati".

Flessione dei contagi in Veneto, probabilmente dovuta al più basso numero di tamponi effettuati ieri, giorno festivo, ma ricoveri in netto aumento nelle ultime 24 ore. Il report della Regione segnala 1.928 nuovi casi e 60 ricoveri in più: 56 nelle aree mediche e quattro nelle terapie intensive. Sei i decessi.

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.207 tamponi molecolari sono stati rilevati 643 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 12,34%. Sono inoltre 6.940 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 120 casi (1,72%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 5 persone. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 25, così come scendono a 297 i pazienti presenti in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

Sono 659 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana su 17.935 test di cui 8.085 tamponi molecolari e 9.850 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,67% (11,7% sulle prime diagnosi). Lo riferisce il presidente della Regione Eugenio Giani. Rispetto a ieri i contagi sono in diminuzione (erano 791), a fronte però di un numero molto più basso di test (erano 32.558) e conseguentemente è in forte aumento il tasso di positività (era 2,43%).

Nessun decesso, nelle ultime 24 ore, a causa del Covid-19, viene segnalato in Alto Adige dall'Azienda sanitaria provinciale, i cui laboratori hanno però accertato 331 nuovi casi positivi. Di questi, 211 sono stati rilevati sulla base di 1.827 tamponi pcr (488 dei quali nuovi test) e 120 sulla base di 8.400 test antigenici Resta sostanzialmente stabile il numero dei pazienti ricoverati: 18 in terapia intensiva, 96 (uno in più rispetto ad ieri) nei normali reparti ospedalieri e 72 nelle strutture private convenzionate (quest'ultimo dato è aggiornato al 7 dicembre alle ore 17:30). Aumenta, invece, il numero delle persone in quarantena o in isolamento domiciliare: sono 10.688 (277 in più). I malati dichiarati guariti sono 251 per un totale di 86.737. Nelle scuole altoatesine, fra il primo ed il 5 dicembre, i casi positivi sono stati 131 tra gli alunni e 10 tra il personale scolastico.

Oggi in Puglia sono stati registrati 16.663 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e 229 casi positivi: 87 in provincia di Bari, 9 nella provincia di Barletta, Andria, Trani e 21 in quella di Brindisi, 75 in provincia di Foggia, 30 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione e 3 di provincia in via di definizione. Inoltre, è stato registrato un decesso. Attualmente sono 4.886 le persone positive, 136 sono ricoverate in area non critica e 18 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 282.210 a fronte di 4.965.030 test eseguiti, 270.419 sono le persone guarite e 6.905 quelle decedute.

Sono 195 i casi positivi al Covid-19 rilevati oggi nelle Marche, dove il tasso di incidenza positivi ogni 100 mila abitanti scende a 174,03. Dei contagi odierni, 17 sono stati rilevati in provincia di Ascoli Piceno, dove i contagi da inizio emergenza salgono a 14.528, 15 a Pesaro Urbino (25.556), 69 a Macerata (26.209), 90 ad Ancona (39.124), 1 a Fermo (13.365) e 3 da fuori regione (5.604). Con 2.453 tamponi testati, di cui 1.404 nel percorso nuove diagnosi e 1.049 nel percorso guariti, il tasso di positività si attesta al 13,9% contro l'11,7% di ieri, mentre il tasso di incidenza cumulativo su 100 mila abitanti passa da 190,28 a 174,03. Tra i casi odierni quasi il 10% (18) appartengono alla fascia 6-10 e, più in generale, circa il 25% alla fascia 0-18 (48), mentre sono 45 i positivi d'età compresa tra i 25-44 anni e 44 quelli tra 45-59 anni

Sono 13 i nuovi positivi individuati in Molise nelle ultime 24 ore, due in Basilicata.