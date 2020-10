Roma, 28 ottobre 2020 - Nuovo bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia. Si attendono gli aggiornamenti del ministero della Salute su casi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive. Intanto, risuona il "lockdown" in tanti paesi d'Europa e in Francia e Germania ci si prepara a nuove limitazioni anti-Covid. Ma anche in Italia, vista l'epidemia diffusa e l'incremento delle terapie intensive, Walter Ricciardi, consulente del ministero, ha parlato di un lockdown "necessario" a Napoli e Milano e oggi i sindaci delle due città hanno scritto al ministro della Salute Roberto Speranza chiedendo chiarimenti.

Si scongiurano altre chiusure e anche Mario Balzanelli, presidente Società italiana Sistema 118, boccia il lockdown, ma avverte: "Il vero dato da monitorare è il riempimento delle terapie intensive, che raddoppia di settimane in settimane". Lockwdown o non lockodown, la situazione continua quindi a essere delicata e si guarda ai tamponi rapidi, eseguiti dai medici di medicina generale: l’accordo con i sindacati dei medici, convocati ieri pomeriggio dalla Sisac, non è ancora stato firmato ma la sigla dovrebbe arrivare a breve e, in tal caso, fare un tampone rapido dal medico di famiglia o del pediatra costerà 18 euro, se eseguito nello studio del professionista, mentre invece se verrà somministrato in una struttura delle Asl al medico saranno pagati 12 euro. Soldi che verranno intascati dai medici, ma pagherà sempre lo Stato (per il cittadino in ogni caso sarà gratuito).

Dl ristori, Gualtieri: "Indennizzi entro il 15 novembre, forse prima"

Covid, il bilancio del 28 ottobre

Pubblicheremo qui, appena disponibili, gli aggiornamenti del ministero della Salute.

La tabella, i numeri delle Regioni

A breve qui la tabella pdf.

Notizie locali / Veneto

Salgono i contagi in Veneto. Nelle ultime 24 ore si registrano 2.143 nuovi positivi e 11 decessi. Crescono anche gli attualmente positivi 21.600 (+2083) e i ricoverati negli ospedali, che oggi raggiungono quota 896 (+59). “Fra due giorni - ha affermato il Governatore Luca Zaia - siamo alla fase 3. Siamo come in una turbolenza durante un grande volo intercontinentale, bisogna avere nervi saldi ed essere organizzati. È giusto che il cittadino sappia come si sta evolvendo la situazione, perché questa sfida la facciamo assieme. Noi curiamo tutti negli ospedali, ma il cittadino deve tenere bene la mascherina, o meglio stare a casa. Chiediamo la massima collaborazione, perché vi sono molti accessi ai pronto soccorso in autonomia e si rischia di mandarli al collasso".

Toscana

Sono 1.708 i nuovi positivi al Coronavirus in Toscana, su un totale di 36.992 registrati dall'inizio dell'epidemia. I nuovi casi sono il 4,8% in più rispetto al totale del giorno precedente e l'età media è di 48 anni circa. Crescono i guariti del 2,9%, per un totale di 13.335. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.041.270, 13.811 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 22.360, +6,3% rispetto a ieri. Mentre i ricoverati sono 987 (64 in più rispetto a ieri), di cui 130 in terapia intensiva (11 in più). Oggi si registrano 7 nuovi decessi: 4 uomini e 3 donne con un'età media di 82,3 anni.

Emilia Romagna

In Emilia Romagna si attende il bollettino ma i contagi "saranno in lieve flessione, ma dal livello nazionale arrivano segnali di ulteriore crescita", afferma il governatore regionale Stefano Bonaccini. Intanto, sono circa 17.000 i casi attivi, il 94% sono in isolamento a casa - continua ll Governatore -, 103 pazienti in terapia intensiva, "il 16% dei posti disponibili, ma erano quattro poche settimane fa". Ci sono, soprattutto, 934 ricoverati nei reparti Covid, "numeri lontani da quelli della primavera scorsi, ma in aumento ogni giorno - aggiunge Bonaccini -, che rallentano o impediscono di svolgere le altre attività programmate, a partire dalle operazioni chirurgiche". I decessi sono invece saliti a 4.579 in regione da inizio epidemia.

Puglia

In Puglia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 772 casi positivi e 13 decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 537.592 test. Sono 9.437 i casi attualmente positivi, 6.217 i pazienti guariti. L'assessore regionale alle Politiche della Salute, Pier Luigi Lopalco, ha affermato che "il numero giornaliero dei casi in costante aumento delinea uno scenario preoccupante. Sebbene infatti molti di questi casi di positività si riferiscano a soggetti che non hanno particolari problemi di salute, una percentuale comunque consistente nei prossimi giorni dovrà avvalersi di cure mediche, aumentando ulteriormente la pressione sul sistema ospedaliero. Stiamo lavorando incessantemente su due fronti: per rafforzare le attività di contact tracing sul territorio e per preparare il sistema ospedaliero ad accogliere la progressiva ondata di casi".

Le altre Regioni

Calano le infezioni nelle Marche: sono 351 i nuovi positivi. Salgono invece a 161 i casi di Covid in Basilicata, emersi a fronte dei 1.451 tamponi processati, e 3 i morti. In Abruzzo 434 contagi e 2 decessi. Altre 406 infezioni in Friuli Venezia Giulia.

Le altre notizie di oggi

Covid, piste piene in Val Senales. Altro che paura dei contagi

Il sociologo: crisi peggio del Covid. "Sbagliato etichettare la rabbia"

E' morto Pino Scaccia, storico corrispondente Rai