Roma, 2 luglio 2020 - Nuovo bollettino sull'andamento del Coronavirus in Italia con tutti i dati su contagi, morti e guariti. Intanto la pandemia continua a correre nel resto del mondo, facendo segnare un nuovo record di casi positivi: 218mila in ventiquattr'ore. Gli Stati Uniti restano il paese più colpito con 2,68 milioni di casi e 128.062 morti, seguito dal Brasile con 1,44 milione di contagi e 60.632 morti. Dal canto suo il governo britannico si appresta a revocare la quarantena in entrata nel Regno Unito per decine di Paesi a partire da lunedì. Restano invece lontani dall'Italia i turisti americani, un danno per per la nostra economia da 5,5 miliardi di euro.

Lombardia

In Lombardia sono 98 i nuovi casi positivi al Covid (ieri erano stati 109) registrati nelle ultime 24 ore sulla base di 9.440 tamponi effettuati (il numero complessivo arriva quindi 1.054.415). Il totale sale dunque a 94.108. I ricoverati in terapia intensiva sono stabili a quota 41, mentre quelli non in terapia intensiva sono ora 241 (-36). I guariti/dimessi sono arrivati a quota 67.610 (+188) per un totale complessivo di 65.267 guariti e 2.343 dimessi. I decessi sono 21 (totale complessivo 16.671). Continua il decremento del numero dei ricoverati (-36) e aumenta quello dei guariti (+188). Da segnalare inoltre che, relativamente ai 98 casi positivi, 30 fanno riferimento a test sierologici e 36 sono debolmente positivi. "Va sempre sottolineato che questi aggiornamenti sono riferibili alla tempistica con cui le anagrafi comunali e gli ospedali ci comunicano tali dati", sottolinea l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera.

Piemonte

Tredici contagi, 5 decessi e 179 guariti da Covid. Questi in sintesi i dati sul Covid-19 in Piemonte, forniti dall'Unità di crisi regionale. Da inizio emergenza sono 31.378 i contagiati e 24.892 i guariti, mentre il bilancio delle vittime si attesta a 4.096. In Piemonte risultano ricoverati 248 persone (-12rispetto a ieri), di cui 11 in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1,040. I tamponi diagnostici finora processati sono 422.647, di cui 232.007 risultati negativi.

Lazio

Oggi in Lazio si sono registrati 11 nuovi casi positivi, di cui sei a Roma, e zero decessi. Nella Asl Roma 2 si registrano "quattro nuovi casi" di Covid. "Uno riguarda un uomo rientrato con volo da Dacca (Bangladesh) per il quale sono state attivate le procedure di contact tracing internazionale. Due nuovi casi riguardano due minori dello stesso nucleo familiare ricoverati all'ospedale pediatrico Bambino Gesù. E' stata avviata l'indagine epidemiologica che ha portato alla chiusura di un centro estivo e un ristorante in zona Casilina", ha spiegato l'assessore regionale Alessio D'Amato.

