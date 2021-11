Roma, 12 novembre 2021 - Appuntamento quotidiano con il bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile sul Coronavirus in Italia. Dopo il netto aumento dei nuovi casi di Covid registrato ieri, cresce l'attesa per i dati di oggi su contagi, morti, ricoveri e terapie intensive che saranno diffusi nel pomeriggio. Il Veneto anche oggi ha superato quota 1.000 contagi giornalieri e dai primi numeri che arrivano dalle Regioni i nuovi positivi sono stabili.

Crescono invece, come certificato dalla bozza del monitoraggio Iss, sia l'indice Rt che si allontana progressivamente dalla soglia epidemica, sia l'incidenza che è pari a 78 casi su 100mila abitanti (la scorsa settimana era a 53). Aumentano anche i tassi di occupazione dei reparti ordinari e delle terapie intensive, che però restano a livello nazionale abbondantemente sotto la soglia d'allerta, rispettivamente fissata al 15% e al 10%.

"Sono pragmatico - ha rimarcato Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, ad 'Agorà' su RaiTre - da oggi al Natale ci sarà un ulteriore peggioramento. Spero che però non sia tale da pregiudicare le normali attività. Sono più preoccupato per gennaio-febbraio, però spero che queste misure ci proteggeranno e ci consentiranno di fare un Natale quasi normale".

Per il secondo giorno consecutivo il Veneto supera mille nuovi contagi da Covid registrati, 1.029 in più nelle ultime 24 ore. Il bollettino odierno segnala anche 7 nuove vittime, che portano a 11.870 il totale dei decessi da inizio emergenza. Lievitano anche i numeri degli attuali positivi, che sono 14.872, 648 in più, e crescono i ricoveri, con 285 pazienti nei reparti ordinari (+21) e 60 (+1) nelle terapie intensive.

I nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 430 su 28.502 test di cui 9.334 tamponi molecolari e 19.168 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,51% (4,6% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri è in calo il numero dei contagi giornalieri a fronte però di un numero inferiore di tamponi e con un tasso di positività in crescita. Sono 5 i nuovi deceduti: 3 uomini e 2 donne con un'età media di 84,4 anni. Gli attualmente positivi sono 7.127: tra questi i ricoverati sono 285 (-10), di cui 28 in terapia intensiva (+4).

In Umbria si registrano 96 nuovi positivi, una vittima e quattro ricoveri in più rispetto a ieri. In Basilicata 18 casi, 30 in Molise. Dopo 50 giorni senza vittime, c'è un nuovo decesso in Valle D'Aosta dove i contagi sono stati 19.