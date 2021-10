Roma, 14 ottobre 2021 - Appuntamento quotidiano con il bollettino sul Coronavirus in Italia. In attesa dei dati del ministero della Salute e della Protezione Civile su contagi Covid, morti, ricoveri e terapie intensive, che arriveranno nel pomeriggio, guardiamo al monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe. "Ormai da 6 settimane consecutive a livello nazionale si registra una discesa dei nuovi casi settimanali", sottolinea la Fondazione, che evidenzia anche un calo di decessi e della pressione ospedaliera.

Crisanti: "Contagi troppo bassi, in Italia i conti non tornano"

"A livello nazionale il tasso di occupazione rimane molto basso - spiega Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari del Gimbe - e pari al 5% in area medica e al 4% in area critica, mentre nessuna Regione supera le soglie soglie d'allerta, pari rispettivamente a 15% e 10%". Un miglioramento generale che vede riscontri anche nella mappa Ecdc: nessuna regione è rossa e mezza Italia è in verde nella mappa aggiornata sull'incidenza del Covid in Europa.

Sommario

Domani, 15 ottobre, è il giorno del green pass: la certificazione verde sarà obbligatoria per tutti i lavoratori pubblici e privati e tra controlli e manifestazioni potrebbe esserci qualche disordine. Secondo la Fondazione Gimbe, dopo la progressiva estensione del certificato, il numero dei tamponi antigenici rapidi è aumentato del 57,7% in un mese. "La spinta gentile del green pass - commenta Cartabellotta - ha dunque avuto un'efficacia modesta nel contrastare l'esitazione vaccinale. Considerato che la certificazione verde viene rilasciata a 15 giorni dalla prima dose e vista l'imminente decorrenza dell'obbligo di green pass per i lavoratori, già da fine settembre doveva essere visibile una netta risalita dei nuovi vaccinati, ma così non è stato". Secondo le stime sono poco più di 6 milioni le persone in età lavorativa tra coloro che non hanno ricevuto nessuna dose di vaccino: 863 mila nella fascia d'età 20-29, 1,32 milioni nella fascia 30-39, 1,65 milioni nella fascia 40-49, 1,39 milioni nella fascia 50-59 e 821 mila nella fascia 60-69.

Green pass, l'Italia rischia di fermarsi: porti, trasporti e alimentari

Pubblicheremo qui, appena saranno disponibili, i dati aggiornati del ministero della Salute e la tabella Pdf

Dati dalle Regioni / Veneto

Sono 334 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Veneto. Il bollettino quotidiano registra anche una vittima, con il totale che sale a 11.800 morti da inizio pandemia. Continuano a scendere i numeri della pressione sanitaria: su 9.008 attuali positivi i ricoverati in area medica sono 190 (-10 rispetto al giorno precedente) e 37 (-1) sono i pazienti in terapia intensiva.

Sono 229 i casi di positività al Coronavirus scoperti oggi in Toscana da 8.808 tamponi molecolari e 13.144 tamponi antigenici rapidi con un tasso di positività dell'1%. Gli attualmente positivi sono 5.534, -0,7% rispetto a ieri: tra questi i ricoverati sono 209 (18 in meno rispetto a ieri), di cui 23 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 4 nuovi decessi: un uomo e 3 donne con un'età media di 73 anni.

In Alto Adige 35 nuovi casi, 24 in Umbria e 8 in Molise.