Roma, 9 ottobre 2021 - Bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia: si attendono nel pomeriggio i nuovi aggiornamenti del ministero della Salute su contagi Covid, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive (qui i dati dell'8 ottobre). Da ieri è stato dato il via libera dal ministero alla terza dose di vaccino per gli over 60 e i fragili (di ogni età). Una decisione che avviene mentre sono ancora 8,4 milioni gli italiani che non hanno fatto neppure il primo shot del vaccino anti Covid (il 15,54% della popolazione vaccinabile) e restano nella fascia di età più critica quasi tre milioni di ultracinquantenni (precisamente 2.987.859) non immunizzati.

Ma le somministrazioni proseguono, anche in vista del 15 ottobre, data in cui il green pass sarà obbligatorio sui luoghi di lavoro. Sul tema, oggi il leader della Lega, Matteo Salvini, ha rilanciato la possibilità di "allungare la durata minima del green pass" a 72 ore - al momento fissata in 48 ore - per "evitare caos, blocchi e licenziamenti".

E mentre il nostro Paese torna in zona bianca, con la Sicilia entrata in questa fascia da oggi, per fare un confronto su quel che sta succedendo all'estero, le autorità sanitarie russe hanno confermato oggi il nuovo record di vittime giornaliere del Coronavirus, con 968 decessi nelle ultime 24 ore, su un totale di 29.362 nuovi casi positivi accertati. Con i nuovi decessi, il numero totale di morti per Covid in Russia sale a 215.453: il giorno precedente erano stati confermati 27.246 nuovi casi di contagio e 936 decessi (qui cosa sta succedendo).

Le notizie locali / Veneto

È stabile da giorni - compreso in una forchetta tra 300 e 400 casi - il trend dei contagi Covid in Veneto. Nelle ultime 24 sono stati 350 le persone positive ai tamponi, un dato che porta a 472.292 il numero complessivo degli infetti dall'inizio delll'epidemia. C'è inoltre un aumento delle vittime: sono 3 i decessi rispetto a ieri, per un totale di 11.790 morti dall'inizio delll'emergenza sanitaria. Lo riferisce il bollettino della Regione. Sono in calo i soggetti attualmente positivi, 9.478 (-147). La flessione più netta si registra nei numeri ospedalieri: sono 199 (-4) i ricoverati in area non critica, e 38 (-7) quelli in terapia intensiva.

In Toscana sono 284.250 i casi di positività al Coronavirus, 229 in più rispetto a ieri. L'età media dei nuovi casi è 47 anni: 17% ha meno di 20 anni, 20% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 21% tra 60 e 79 anni, 11% ha 80 anni o più. Oggi sono stati eseguiti 8.266 tamponi molecolari e 13.252 tamponi antigenici rapidi. I ricoverati sono 250 (2 in meno rispetto a ieri), di cui 27 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registra 1 nuovo decesso. Rispetto a ieri i nuovi casi sono in calo a gronte di un numero di test maggiore, con un tasso di positività in calo: nel precedente report i contagi erano 275 su 17.515 tamponi e un'incidenza di positivi dell'1,57% (3,7% sulle prime diagnosi). I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 271.147 (95,4% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 5.901, -1,5% rispetto a ieri. Complessivamente, 5.651 persone sono in isolamento a casa o risultano prive di sintomi (88 in meno rispetto a ieri, meno 1,5%). Sono 13.620 (231 in meno rispetto a ieri, meno 1,7%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Oggi in Puglia sono stati registrati 14.429 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e 118 casi positivi: 13 in provincia di Bari, 30 nella provincia di Barletta, Andria, Trani, 6 in provincia di Brindisi, 27 in provincia di Foggia, 24 in provincia di Lecce, 16 in provincia di Taranto, uno di altra regione e uno di provincia in via di definizione. Inoltre è stato registrato un decesso. Attualmente sono 2.397 le persone positive, 136 sono ricoverate in area non critica e 20 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 269.696 a fronte di 3.792.737 di test eseguiti, 260.497 sono le persone guarite e 6.802 quelle decedute.

Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle Marche 49 nuovi casi di 'Covid-19', il 3,1% rispetto ai 1.585 tamponi processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi (ieri il rapporto era stato del 5,2%, con 71 casi su 1.376 tamponi); il tasso di incidenza cumulativo su 100 mila abitanti e' sceso ed ora e' a 28,80 (ieri era a 29,37). Lo si apprende dal bollettino quotidiano del Servizio sanitario regionale. Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi e' salito a 114.441. Gli ultimi casi sono stati individuati 14 in provincia di Ancona, 20 in provincia di Macerata, 3 in quella di Pesaro-Urbino, 4 nel Fermano, 2 nel Piceno e 6 fuori regione. Questi casi comprendono 12 soggetti sintomatici, 11 contatti stretti con positivi, 14 contatti domestici, 3 rilevati in ambito scolastico, 1 in ambiente di lavoro e 2 extra-regione; sono 6 i casi oggetto di approfondimento epidemiologico. Dall'inizio della crisi pandemica sono stati individuati 25.593 casi in provincia di Pesaro-Urbino, 35.368 in provincia di Ancona, 24.166 in quella di Macerata, 11.679 nel Fermano e 12.600 nel Piceno; inoltre, sono 5.035 i casi che si riferiscono a residenti fuori regione.

Sono 26 i nuovi positivi al Covid rilevati in Basilicata dalla task force regionale, solo uno in Molise. Anche la provincia di Bolzano registra 54 contagi nelle ultime 24 ore.