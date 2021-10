Roma, 5 ottobre 2021 - Appuntamento quotidiano con il bollettino Covid di ministero della Salute e Protezione Civile con i dati di oggi su contagi, morti, ricoveri e terapie intensive che ci aggiorneranno sull'andamento del Coronavirus in Italia. Nel bollettino di ieri sono scesi nettamente i nuovi casi, che però oggi sono destinati a risalire insieme al numero di tamponi effettuati. E mentre il 79,31% della popolazione over 12 (42.835.902 persone) ha completato il ciclo vaccinale, ieri l'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha dato l'ok alla somministrazione della terza dose per gli immunodepressi (dopo 28 giorni dalla seconda) e per gli over 18. Gli over 18 riceveranno l’ulteriore richiamo dopo 6 mesi dalla seconda inoculazione, periodo di tempo dopo il quale, secondo uno studio del consorzio Kaiser Permanente e di Pfizer, pubblicato su 'The Lancet' l'efficacia del vaccino Pfizer/BioNTech diminuisce dall'88% al 47% contro il contagio (resta invece alta contro ospedalizzazione e decessi).

Terza dose, il microbiologo Crisanti: "Ora si deve correre. Ai medici serve subito"

Intanto se nel nostro paese la situazione pandemica sembra essersi stabilizzata, è da segnalare il caso della Russia, dove il Covid continua a correre. Nelle ultime 24 ore è stato raggiunto un nuovo record di morti che hanno sfiorato quota 900, 895 per la precisione, e sono stati registrati 25.110 nuovi contagi, un dato che per il quarto giorno consecutivo supera la soglia dei 25mila. Tra i motivi ci sarebbe un basso tasso di vaccinazione: "Il virus sta diventando più 'selvaggio' e il nostro livello di vaccinazione rimane insufficiente - ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, secondo la Ria Novosti - di norma, coloro che si ammalano gravemente e quelli che purtroppo muoiono non sono vaccinati".

Sono 363 i nuovi contagi da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Veneto. L'incidenza su 52.791 tamponi effettuati è dello 0,69%. Si contano due decessi, con il totale delle vittime che sale a 11.780 da inizio emergenza. Gli attualmente positivi sono 10.136. Prosegue la discesa dei ricoverati, che in tutto sono 253 (-16), di cui 199 (-16) in area non critica e 54, invariati, in terapia intensiva.

In Toscana sono 154 i casi di positività rilevati nelle ultime 24 ore. Oggi sono stati eseguiti 7.210 tamponi molecolari e 12.474 tamponi antigenici rapidi per un tasso di positività dello 0,8%. Gli attualmente positivi sono 6.305, -2,5% rispetto a ieri: tra questi i ricoverati sono 268 (1 in meno rispetto a ieri), di cui 32 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi si registrano 3 nuovi decessi: 4 uomini e una donna con un'età media di 79,5 anni.

Oggi in Puglia si registrano 126 nuovi casi di Covid su 12.743 test effettuati e un decesso. Il tasso di positività è dello 0,98%. I nuovi casi sono così distribuiti: 35 in provincia di Bari, 18 nella provincia BAT, 10 nel Brindisino, 31 nel Foggiano, 9 in provincia di Lecce, 23 in quella di Taranto. Delle 2.559 persone attualmente positive 151 sono ricoverate in area non critica e 17 in terapia intensiva.

Nessun decesso in Alto Adige, dove però si registrano ben 93 nuovi casi e salgono le terapie intensive. In Basilicata una vittima e 32 contagi, 31 positivi in Umbria e 4 in Molise.