Roma, 31 agosto 2021 - Appuntamento quotidiano con il bollettino sul Coronavirus in Italia. I dati del ministero della Salute su contagi Covid, decessi, guariti, ricoveri e terapie intensive saranno diffusi nel pomeriggio. Ma intanto sono arrivati i numeri di Agenas sulla pressione ospedaliera. Il tasso di occupazione delle rianimazioni è salito in 5 regioni (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Sardegna e Sicilia) e nelle due isole ha raggiunto il 13%, tre punti percentuali sopra la soglia di allerta. La Sicilia, in zona gialla da ieri 30 agosto, supera il valore massimo anche per quanto riguarda i posti letto occupati nei reparti ordinari (23%). Così come la Calabria che è salita al 17% e ora supera due dei tre parametri previsti per l'abbandono della fascia bianca.

Intanto domani il green pass diventerà obbligatorio per viaggiare nei trasporti a lunga percorrenza. E esplode l'ira dei no vax: dopo le minacce di ieri contro Matteo Bassetti domani è previsto il blocco delle stazioni in gran parte d'Italia con i sindacati che hanno dichiarato: "Auspichiamo un doveroso ripensamento da parte dei promotori della protesta".

In risposta il ministero della Salute sta studiando un bollettino sui no vax, già attivo in alcune Regioni, per mostrare quanto i vaccini influiscano sull'ospedalizzazione e l'assessore della Salute della Regione Lazio, Alessio D'Amato, non ha escluso che "i no vax che contraggono il Covid e finiscono nelle terapie intensive degli ospedali del Lazio dovranno pagare i ricoveri".

Il bollettino del 30 agosto

Veneto

Viaggia ancora su un trend piuttosto alto il contagio del Covid in Veneto, dove si sono registrati 583 nuovi positivi nelle ultime 24 ore e 3 decessi. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 454.803, mentre quello delle vittime sale a 11.686. È in calo invece il dato delle persone attualmente positive e in isolamento, 12.904 (-182). Il quadro dei dati clinici mostra infine un andamento differenziato tra i ricoverati nelle aree mediche che aumentano, 234 (+11), e quelli nelle terapie intensive che invece calano di due unità, 53 (-2).

In Toscana segnali di arretramento dell'epidemia da Covid: i nuovi casi sono 383 su 16.436 tamponi per un tasso di positività del 2,33% (5,6% sulle prime diagnosi). Purtroppo oggi si registrano 5 decessi: 3 uomini e 2 donne con un'età media di 71,8 anni che portano il totale delle vittime a 7.013 da inizio pandemia. Negli ospedali i pazienti ricoverati sono 473, 5 in meno rispetto a ieri, di cui 54 in terapia intensiva, stabili. Gli attualmente positivi sono invece 11.129, -2,5% rispetto a ieri.

In Alto Adige una vittima, dopo un mese senza morti, e 90 contagi. In Umbria 74 dei 7.133 tamponi processati nelle ultime 24 ore hanno dato esito positivo. Cento nuovi casi in Basilicata.