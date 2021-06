Roma, 20 giugno 2021 - Restano rassicuranti i numeri sul Covid in Italia, mentre cresce il numero dei vaccinati. L'incognita, come ormai noto, riguarda la variante Delta (indiana) del virus. I dati di oggi di Ministero della Salute e Protezione civile aggiorneranno su contagi Covid, attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive.

Il bollettino di oggi

Saranno pubblicati qui, appena disponibili, i dati aggiornati e la tabella Pdf

Le regioni / Emilia-Romagna

Sono 73 i nuovi casi di positività rilevati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna, sulla base di 13.087 tamponi fra molecolari e antigenici. C'è anche un morto, un uomo di 72 anni, in provincia di Modena. Dei nuovi positivi, 27 sono asintomatici, individuati grazie a screening e contact tracing e l'età media dei nuovi positivi di oggi è 37,9 anni. Il maggior numero di casi è stato rilevato a Parma (24) seguita da Bologna (15) e Rimini (11). Calano ancora i ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono infatti 38, uno in meno di ieri, quelli negli altri reparti Covid 223 (-10). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 38 (-1 rispetto a ieri), 223 quelli negli altri reparti Covid (-10).

Oggi nel Lazio si registrano zero decessi e i nuovi positivi sono 68, un dato per i nuovi casi che è il più basso da agosto 2020. Già il 13 giugno scorso nella Regione si erano registrati zero morti. A Rieti ancora zero casi, come accade da una settimana. I ricoverati sono 300 (-20). I guariti sono 188, le terapie intensive sono 77 (invariato). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,2%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 0,3%.

I nuovi casi registrati in Toscana nelle ultime 24 ore sono 55 su 12.732 test di cui 6.354 tamponi molecolari e 6.378 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,43% (1,4% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri i casi sono diminuiti (erano 62) ma è diminuito anche il numero dei test effettuati (erano 18.955), di conseguenza il tasso di positività è aumentato (era 0,33%). I decessi registrati sono 5.

In Puglia sono stati registrati 45 casi positivi su 3.990 test, con un'incidenza dell'1,1%. I nuovi positivi sono 9 in provincia di Bari, 12 in provincia di Brindisi, 5 nella provincia Bat, 7 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. È stato registrato 1 decesso in provincia di Bari.

Numeri Covid tra i più bassi dall'inizio dell'epidemia in Veneto. Nell'ultima giornata si registrano 24 nuovi casi di positività al virus e un solo decesso. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti dal febbraio 2020 sale così a 425.009 , quello delle vittime a 11.603 .Leggero rialzo invece dati ospedalieri; rispetto a ieri i ricoveri risalgono a 338 ricoveri (+2); i posti letto occupati dai malati Covid sono 297 (+3) nelle normali aree mediche e 41 (-1) in terapia intensiva.

Nelle Marche sono stati individuati 15 nuovi contagi, l'1,5% rispetto ai 969 tamponi, molecolari e antigenici, processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati è sostanzialmente stabile rispetto al giorno precedente, quando era stato dell'1,4%, con 16 nuovi casi su 1.179 tamponi. Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi pandemica è salito così a 103.539. I nuovi casi sono stati individuati 1 nella provincia di Macerata, 4 nella provincia di Ancona, 6 in quella di Pesaro-Urbino, 2 nel Fermano e 2 fuori regione. Questi casi comprendono 4 soggetti sintomatici.

Le altre Regioni

In Sardegna i nuovi casi sono 9, in Alto Adige 8.