Roma, 14 giugno 2021 - Attesa per il nuovo bollettino sull'andamento dell'epidemia da Coronavirus in Italia. Nel pomeriggio saranno diffusi da ministero della Salute e Protezione Civile tutti i dati su nuovi casi, morti, ricoveri e terapie intensive. Dopo il miglioramento che si è registrato ieri, soprattutto sul fronte dei decessi, fiducia sui dati odierni, che però, come ogni lunedì, potrebbero risentire del basso numero di test effettuati nel weekend. Intanto da oggi sono oltre 40 milioni gli italiani in zona bianca, dopo l'ingresso di altre sei regioni nella fascia più chiara.

Prosegue a buoni ritmi la campagna di vaccinazione con ormai quasi la metà della popolazione, il 48,5%, che ha ricevuto almeno la prima dose. Ma, dopo il blocco ad Astrazeneca per gli under 60, continua la discussione sulla seconda dose eterologa. Secondo Giorgio Palù, presidente dell'Aifa, due vaccini diversi stimolano meglio il sistema immunitario, ma il governatore Vincenzo De Luca vieta il mix di sieri nella regione Campania.

Sul fronte esteri continua a preoccupare la variante indiana, ora chiamata delta. Nel Regno Unito il primo ministro Boris Johnson stasera potrebbe rinviare le riaperture del cosidetto 'Freedom Day' di 4 settimane. E dopo l'aumento dei contagi in Gran Bretagna e il caso di variante delta scoperto a Milano il premier Mario Draghi ha paventato l'inserimento della quarantena per chi arriva dalla Gran Bretagna.

I dati sul Coronavirus del 13 giugno

Dati dalle regioni / Toscana

I nuovi positivi rilevati in Toscana sono 82 su 5.068 test di cui 4.054 tamponi molecolari e 1.014 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,62% (4,1% sulle prime diagnosi). Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi, mentre i guariti aumentano di 331 unità. Malgrado l'effetto del fine settimana, caratterizzato da una sostanziale assenza di dimissioni dagli ospedali, nell'ultima giornata si registra una nuova flessione del dato dei ricoverati. I pazienti in cura restano 253 (-8), di cui 63 in terapia intensiva (-3).

L'1,3% dei 3.405 test processati in Puglia per accertare l'infezione da Coronavirus ha dato esito positivo. Si tratta di 47 nuovi casi di contagio di cui quasi la metà accertati in provincia di Lecce in cui si contano 17 malati Covid in più rispetto a ieri. Altri 13 nuovi casi sono stati accertati in provincia di Brindisi, 9 nel foggiano, 8 in provincia di Bari e uno rispettivamente nella Bat e nel tarantino. Gli attualmente positivi sono 12.584 di cui 283 ospedalizzati. Nelle ultime 24 ore le vittime invece sono state due, accertate nelle province di Bari e Brindisi. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano ha dichiarato: "Stiamo seguendo molto attentamente la variante Delta, che è la variante indiana. C'è un focolaio a Brindisi che è monitorato, speriamo di aver individuato tutti i contagiati".

In Sardegna nelle ultime 24 ore sono stati 31 i nuovi casi,rilevati dall'analisi di 1.160 tamponi. Non si registrano nuovi decessi: il totale delle vittime in regione resta invariato a 1.484. Sono invece 83 (-4) le persone attualmente ricoverate in ospedale in area medica, mentre sono 6 (+1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.883 e i guariti aumentano di 110 unità (sono complessivamente 43.583).

Basilicata

In Basilicata negli ultimi due giorni sono stati processati 664 tamponi molecolari: 28 sono risultati positivi e di questi 27 appartengono a residenti in regione. Nel fine settimana appena trascorso è stato inoltre registrato un altro decesso: il totale delle vittime lucane è di 564. Le persone ricoverate negli ospedali della regione sono 40, nessuna delle quali in terapia intensiva, mentre i soggetti attualmente positivi sono 2.896 (2.856 in isolamento domiciliare).

Numeri del Covid tra i più bassi di sempre in Veneto, da quando è iniziata la crisi sanitaria, nel febbraio 2020. La regione registra 19 nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore, per un indice dello 0,29% rispetto ai tamponi effettuati. Nessun decesso, come già era avvenuto domenica, per cui da 48 ore il report delle vittime è invariato 1 11.600. I dati ospedalieri sono invariati: 444 ricoverati totali, dei quali 392 nelle aree mediche, e 52 in terapia intensiva. I soggetti attualmente positivi sono 5.880 (-40).

Nelle ultime 24 ore, nelle Marche sono stati individuati 3 nuovi casi di Covid, l'1,1% rispetto ai 274 tamponi, molecolari e antigenici, processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati è sceso rispetto al giorno precedente, quando era stato del 3,2%, con 33 nuovi casi su 1.043 tamponi. Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi pandemica è salito così a 103.414.

Le altre regioni

In Molise sono 4 i nuovi casi. Nessun decesso e appena un contagio in Alto Adige. Resta invariato rispetto a ieri il numero delle vittime anche in Abruzzo, dove si rilevano 5 nuovi positivi.