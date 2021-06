Roma, 9 giugno 2021 - Attesa per il nuovo bollettino sul Coronavirus in Italia. Nel pomeriggio saranno diffusi da Ministero della Salute e Protezione Civile gli aggiornamenti su contagi, morti, ricoveri e terapie intensive. Ieri si è registrato un significativo aumento dei decessi, che sono tornati sopra quota 100, ma la buona notizia è arrivata dal tasso di positività, che ha raggiunto il valore minimo dell'anno. La campagna di immunizzazione sta procedendo a buoni ritimi e l'obiettivo resta vaccinare l'80% degli italiani entro la fine di settembre. Dopo il caso della 18enne ricoverata per trombosi dopo il siero Astrazeneca tornano però al centro del dibattito gli effetti collaterali del vaccino e l'opportunità degli open day per i più giovani.

I dati Covid dell'8 giugno

Intanto oggi è arrivato l'ok definitivo al Green Pass europeo che entrerà in vigore dal primo luglio. E sempre in tema di spostamenti in vista dell'estate il generale Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus, è tornato a parlare dei vaccini in vacanza e ha garantito 'massima fessibilità'. "Già in fase di prenotazione, le persone devono poter calibrare la loro prenotazione in modo da non far cadere la seconda dose nel periodo delle vacanze, ma - ha spiegato Figliuolo - se ciò dovesse avvenire e qualcuno dovesse pensare di non poter rientrare, le regioni si stanno impegnando a fare in modo che si possa fare la dose in un'altra regione nella quale si trascorre la propria vacanza".

Dati dalle regioni / Toscana

È risalito sopra 100 a 127 il numero dei nuovi casi rilevati nelle ultime 24 ore in Toscana. Si segnalano altri nove morti per un totale di 6.784 vittime dall'inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono oggi 5.237 (-5,5% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 341 (-33 su ieri, pari al -8,8%) di cui 80 in terapia intensiva (quattro in meno su ieri).

Prosegue costante l'andamento quotidiano dei nuovi casi di Covid in Veneto: sono 126 i nuovi casi registrati da ieri, che portano il totale dei contagi a 424.296. Il dato emerge dal bollettino regionale, che segnala 7 decessi, con il totale delle vittime a 11.592. Prosegue la diminuzione dei casi attuali, con 6.327 malati, 180 in meno rispetto a ieri. In discesa anche la situazione clinica, con 478 ricoveri in area non critica (-9) e 62 (-3) in terapia intensiva.

Aumentano i casi positivi rilevati nelle Marche. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 3.004 tamponi: 1.536 nel percorso nuove diagnosi (1.024 tamponi molecolari e 512 screening con percorso antigenico) e 1.468 nel percorso guariti. I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 82. Tra i 512 test antigenici sono stati registrati otto positivi con un rapporto casi/test pari all'1,6% (ieri era all'1,2%), mentre il rapporto tra contagi e tamponi molecolari si attesta all'8% (ieri era al 3,7%). Il tasso di positività nel percorso nuove diagnosi invece è del 5,3% (ieri era del 2,7%).

Basilicata

In Basilicata ieri sono stati processati 862 tamponi molecolari: 33 sono risultati positivi e di questi 31 appartengono a persone residenti in regione. Anche nelle ultime 24 ore nessun nuovo decesso: il totale delle vittime lucane è quindi fermo a 564. Negli ospedali sono scende da 44 a 43 il numero dei pazienti Covid ricoverati, nessuno delle quali in terapia intensiva. Calano anche i lucani attualmente positivi che sono 3.095 (ieri 3.067).

Le altre regioni

Un decesso e 21 contagi in Alto-Adige. In Molise 3 casi.