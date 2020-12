Roma, 21 dicembre 2020 - Nuovo bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia. Si attendono gli aggiornamenti del ministero della Salute su casi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive. Intanto, la variante inglese del Covid (qui cosa sappiamo) si diffonde sempre più rapidamente nell'Europa continentale e anche in Italia si registrano nuovi casi sospetti, mentre la comunità scientifica spegne gli allarmismi spiegando che "il vaccino ci proteggerà lo stesso". Dopo l'Olanda, sono diversi i paesi che hanno deciso di chiudere i collegamenti con la Gran Bretagna e anche i governatori di alcune regioni italiane hanno adottato misure precauzionali: in Veneto Zaia ha firmato un'ordinanza per cui chi viene direttamente o indirettamente dalla Gran Bretagna e Irlanda deve fare il tampone, mentre in Lombardia Fontana ha assicurato che le persone provenienti dall'Inghilterra "sono state tutte monitorate o in fase di monitoraggio". Nel frattempo, arrivano buone notizie sul fronte vaccino: l'Ema ha raccomandato di concedere un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata per il vaccino anti Covid-19 Comirnaty, sviluppato da BioNTech e Pfizer, da somministrare alle persone a partire dai 16 anni di età. "Un risultato scientifico storico", ha detto Emer Cooke, direttrice esecutiva dell'Ema. Il parere scientifico dell'Ema infatti apre la strada alla prima autorizzazione all'immissione in commercio di un vaccino nell'Ue.

Oggi è anche il giorno dello stop alla mobilità fuori regione (ecco quando serve l'autocertificazione): fino al 6 gennaio sono vietati infatti tutti gli spostamenti tra Regioni e da/per province autonome, salvo esigenze di lavoro, salute e necessità (qui tutte le eccezioni).

Covid, il bilancio del 21 dicembre

I numeri delle Regioni

Notizie locali / Veneto

Sono 2.583 i nuovi positivi in Veneto, con 47 nuove vittime (5.481 il totale da inizio pandemia). 22.806 il totale dei tamponi nelle ultime 24 ore. Sono 101.474 positivi in questo momento. I ricoverati per Covid sono 3.276 di cui 375 in terapia intensiva (+5 rispetto a ieri). Sono questi i numeri del Coronavirus resi noti nel corso della quotidiana conferenza stampa dalla sede della Protezione Civile di Mestre.

Toscana

Sono 452 i nuovi casi di Coronavirus in Toscana. Lo comunica il presidente della Regione Giani in un messaggio: "I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 452, su 6.638 tamponi molecolari e 765 test rapidi effettuati. La Toscana è penultima tra le regioni nel rapporto dei nuovi casi positivi su 100.000 abitanti, un dato importante che non deve farci abbassare l'attenzione".

Abruzzo

Sono complessivamente 33.534 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 64 nuovi casi. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 19739 dimessi/guariti (+432 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 12.666 (-374 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti complessivamente 489.572 test (+1.449 rispetto a ieri), 555 pazienti (-2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 43 (+1 rispetto a ieri con 4 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 12068 (-373 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Marche

Sono 162 i nuovi positivi al Covid 19 nelle Marche, su 889 tamponi processati nel percorso nuove diagnosi (ricordiamo che il fine settimana il numero di test è minore rispetto ai giorni feriali). L'incidenza di positività nella regione cresce di sette punti percentuali, attestandosi al 18,2%(su 889 tamponi).

Basilicata

La task force regionale della Basilicata comunica che nei giorni del 19 e 20 dicembre sono stati processati 1.649 tamponi, di cui 111 sono risultati positivi al Coronavirus. Nelle stesse giornate sono state registrate 105 guarigioni e sono decedute 4 persone. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 5.788, di cui 5.689 in isolamento domiciliare. Sono 3.742 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 220 quelle decedute. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 99. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 174.938 tamponi, di cui 162.780 risultati negativi.

Umbria

Meno tamponi analizzati rispetto agli altri giorni e calo dei nuovi positivi quotidiani in Umbria come si registra normalmente dopo ogni domenica. Secondo i dati sul sito della Regione nell'ultimo giorno sono stati rilevati 41 nuovi casi, 27.282 totali, a fronte di 351 test processati, 477.564, con un tasso di positività del 11,68 per cento, più alto dei giorni scorsi. Registrati altri 64 guariti, 22.855, e sette deceduti, 574. Gli attualmente positivi sono ora 3.853, 30 in meno di ieri. In leggera risalita i ricoverati in ospedale, 299, quattro più di ieri, 41 (meno tre) in terapia intensiva.

Le altre notizie di oggi

