Roma, 19 dicembre 2020 - Attesa per il nuovo bollettino del ministero della Salute sull'andamento del Coronavirus in Italia, all'indomani del Decreto legge Natale approvato ieri dal Cdm. Il premier Giuseppe Conte ha parlato di "decisione sofferta" in merito al lockdown deciso per i giorni festivi e prefestivi. A preoccupare sono il numeri dei contagi e la risalita del tasso di positività, oltre a quello dei morti (qui il bollettino del 18 dicembre). Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, siamo il terzo Paese nella classifica dei decessi ogni 100mila abitanti: 112. Il triste primato tocca al Belgio con 161, seguito dal Perù con 115. In termini assoluti invece il nostro Paese è quinto al mondo per numero di morti con oltre 67mila vittime dall'inizio della pandemia, dopo Usa, Brasile, India e Messico.

Intanto tutta l'Europa si blinda per evitare una terza ondata, mentre la FDA (Food and Drug Administration) statunitense ha concesso l'autorizzazione d'uso d'emergenza al vaccino di Moderna contro il Covid-19 per la distribuzione e l'uso su persone di 18 anni o più. L'azienda ha quindi annunciato che la consegna delle dosi "al governo degli Stati Uniti inizierà immediatamente". Nel dettaglio, ha reso noto Moderna, "circa 20 milioni di dosi saranno consegnate entro la fine di dicembre 2020".

Il bollettino del 19 dicembre

I dati dai territori / Veneto

In Veneto sono 3.834 i nuovi casi di Coronavirus a fronte di 18.924 test molecolari e 58.801 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Il rapporto di positività è pari al 6,53%. I positivi totali sono 213.054 da inizio della pandemia, gli attuali sono 97.816. I ricoverati sono 3.213, 369 in terapia intensiva (+4), 2.844 in area non critica (-89), i dimessi sono 9.415 (+170). I nuovi decessi 114, per un totale di vittime pari a 5.382.

Emilia Romagna

In Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore si registrano 1.641 nuovi casi Covid. Effettuati 13.851 tamponi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell'11,8%. Dei nuovi contagiati, 750 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. L'età media dei positivi odierni è 44,5 anni. Purtroppo si registrano 73 nuovi decessi (il numero totale sale così a 7.023). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 13.851 tamponi, per un totale di 2.412.286. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.944 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 85.872. Le persone in isolamento a casa sono complessivamente 57.924 (-1.430), oltre il 95% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 206 (-1 rispetto a ieri), 2.819 quelli negli altri reparti Covid (+55).

Toscana

In Toscana sono 540 i positivi in più rispetto a ieri, su un totale, da inizio epidemia, pari a 115.300 unità. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 540 casi odierni è di 51 anni circa. I guariti crescono dell'1% e raggiungono quota 98.859 (85,7% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.780.010, 11.028 in più rispetto a ieri, di cui il 4,9% positivo. Sono, invece, 3.976 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 13,6% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 4.736 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 13.026, -3,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.187 (13 in meno rispetto a ieri), di cui 189 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi si registrano 25 nuovi decessi: 14 uomini e 11 donne. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.187 (13 in meno rispetto a ieri, meno 1,1%), 189 in terapia intensiva (2 in meno rispetto a ieri, meno 1%).

Puglia

Sono 1.382 i nuovi casi di coronavirus registrati in Puglia. A renderlo noto la Regione. I tamponi effettuati sono stati 10.848. Dei positivi 566 sono stati registrati in provincia di Bari. Nelle ultime 24 ore si contano anche 26 morti. Il numero degli attualmente positivi tocca quota 53.389.

Le altre regioni

In Basilicata su 733 tamponi eseguiti sono stati rilevati 67nuovi casi, mentre i decessi odierni sono due.

