Roma, 10 dicembre 2020 - Nuovo bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia. Si attendono gli aggiornamenti del ministero della Salute su casi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive, dopo il monitoraggio della Fondazione Gimbe che ha rilevato che, nell'ultima settimana, rispetto alla precedente, c'è stata una flessione dei nuovi casi, a fronte però di una riduzione di oltre 121mila casi testati. Intanto, mentre continua il dibattito sulla possibilità di rivedere lo stop allo spostamento tra comuni il 25, 26 dicembre e il primo gennaio, anche oggi il focus è incentrato sul vaccino: l’Ema dovrebbe approvare il farmaco il 29 dicembre e, dopo la Gran Bretagna, anche Germania, Belgio e Francia dovrebbero iniziare le vaccinazioni al massimo entro il 7 gennaio. Per l'Italia, il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri ha sostenuto che tutti i Paesi europei vaccineranno con la stessa tempistica. E oggi il governatore del Veneto puntualizza: il vaccino "deve essere volontario, però è altrettanto vero che avremo il passaporto sanitario. Sarà inevitabile - ha continuato - che molti ci chiederanno: vuoi entrare in questa riunione, ma sei vaccinato?". Intanto, è proprio il Veneto a registrare un nuovo picco di casi e Zaia presenta un'ordinanza per contenere i contagi. Nel frattempo, anche nel resto del mondo la pandemia continua a correre: mentre in Germania è ancora record di casi, a Stoccolma le terapie intensive sono quasi al completo.

Covid, il bilancio del 10 dicembre

I numeri delle Regioni

Le Regioni / Veneto

"Sono 177.568 totali positivi, nelle ultime 24 ore sono 4.197, sono 83.187 i positivi attuali, i ricoverati 3.222, che si sommano ai 357 in terapia intensiva +11 nelle 24 ore, 2.865 ricoverati in area non critica, +50, siamo verso +800 ricoverati rispetto a marzo, 4.551 i decessi, +148 nelle 24 ore, 8189 i dimessi". E' questo il bollettino del Coronavirus in Veneto, illustrato dal presidente Luca Zaia. "Ricordo che 4.197 positivi su 57mila tamponi rappresenta il 7,27%", ha aggiunto il governatore. "Assistiamo a una timida flessione, non c'è da festeggiare l'Rt si sta abbassando, ma è un impegno estremo con 3.222 persone ricoverate non è poco".

Visti i numeri, Zaia ha quindi presentato un'ordinanza definita "un atto dovuto", in cui vengono riprese alcune delle norme base per il contenimento del Covid19: confermata la limitazione a un cliente alla volta per gli esercizi commerciali fino ai 40 mq di superficie di vendita e di uno ogni 20 mq per quelli al di sopra dei 40 mq di superficie di vendita. Le novità riguardano i bar e i supermercati. Nei bar dalle ore 11 (la precedente ordinanza fissava il limite alle 15) non sarà più possibile consumare in piedi. Nei supermercati invece viene spostato l'orario in cui è consigliato fare la spesa agli over 65: mentre prima l'ordinanza consigliava di riservare agli anziani le prime due ore di apertura dei supermercati, ora l'orario è quello dalle 10 alle 12, "perchè ci hanno segnalato che la mattina fa troppo freddo - sottolinea il governatore -, e mio nonno diceva che solo i mona non cambiano idea". L'ordinanza è in vigore da venerdì alle 24.

Toscana

I nuovi casi positivi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 517 su 9.577 tamponi molecolari e 3.696 test rapidi effettuati. Lo ha annunciato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, sulla sua pagina Facebook.

Abruzzo

Sono complessivamente 31.201 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 227 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 98 anni) e 10 morti, per un totale di 1.013. Del totale odierno, 3 casi riguardano decessi dei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalla Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 14.197 dimessi/guariti (+547 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono 15.991 (-330 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza, sono stati eseguiti complessivamente 449.788 test (+2.792 rispetto a ieri). Sono 657 i pazienti (-9 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 65 (+1 rispetto a ieri con 6 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 15.269 (-322 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Basilicata

Ancora in calo i nuovi casi positivi al Covid in Basilicata: 48 nelle ultime 24 ore, dall'analisi però di un numero sempre ridotto di tamponi, appena 612. Sono decedute sei persone. In un giorno sono guariti 53 pazienti (in totale sono ora 2.657). I lucani attualmente positivi sono 6.092 e di questi 5.955 sono in isolamento domiciliare. In totale, le vittime del Xoronavirus sono salite a 186. I ricoverati scendono a 137: solo 15 però sono in terapia intensiva (sette a Potenza e otto a Matera). Dall'inizio dell'emergenza sono stati analizzati 163.918 tamponi, 152.1723 dei quali sono risultati negativi.

Valle D'Aosta

Un decesso, con il totale che sale a 344, e 783 casi positivi attuali, -73 rispetto a ieri, di cui 98 ricoverati, 10 in intensiva e 675 in isolamento domiciliare. Sono i dati dell'emergenza Covid 19 in Valle d'Aosta. Da inizio epidemia, i casi positivi sono 6801 (+18), i guariti 5674 (+90) e i tamponi finora effettuati 64408.