Roma, 1 dicembre 2020 - Attesa per il nuovo bollettino del ministero della Salute sull'andamento del Coronavirus in Italia, mentre è sempre più corsa all'approvazione dei candidati vaccini. Dopo Moderna anche Pfizer-Biontech ha presentato richiesta all'Ema (l'agenzia europea per i medicinali), che oggi ha reso noto le date in cui i due sieri saranno valutati. Entro la fine della settimana poi AstraZeneca consegnerà la documentazione per l'approvazione del suo alle agenzie regolatorie.Intanto il governo è al lavoro sul nuovo Dpcm, già ribattezzato Dpcm Natale, che dovrà stabilire le regole su spostamenti, congiunti, coprifuoco e anche sull'eventuale riapertura di bar e ristoranti. Per ora l'esecutivo non sembra intenzionato a cedere alle richieste delle Regioni e pensa di allentare le restrizioni solo da metà gennaio. E sulla base del nuovo provvedimento la Valle d'Aosta deciderà le date per lo screening di massa, rivolto a tutti i residenti in regione di età superiore ai 5 anni.

Si allunga poi la lista dei contagiati vip: ultimo in ordine di tempo Lewis Hamilton, risultato positivo e già in isolamento. Il campione di F1 presenta pochi sintomi, ma salterà il Gran Premio di Sakhir. Infine esattamente un anno fa, nella città cinese di Wuhan, per la prima volta un uomo mostrava i sintomi di quella che allora era una polmonite misteriosa e senza nome: era l'inizio della pandemia del Covid-19

Il bollettino del 1° dicembre

(I dati e la tabella saranno pubblicati qui appena disponibili)

I dati dai territori / Veneto

Il Veneto registra un balzo di 107 decessi legati al Covid nelle ultime 24 ore, che porta il dato complessivo delle vittime a 3.818. I nuovi contagi sono 2.535, numero contenuto se raffrontato con quelli delle ultime settimane, per un totale di 148.127 infetti dall'inizio dell'epidemia. I soggetti attualmente positivi sono 80.997 (+332). Un dato fortemente negativo è quello dei ricoveri in area medica, 2.706, 98 più di ieri, mentre calano le terapie intensive, con 330 posti occupati (-9)

Toscana

Sono 658 i positivi in più rispetto a ieri, che portano il totale da inizio epidemia a 104.099 unità. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei casi odierni è di 52 anni circa. I guariti crescono del 4,2% e raggiungono quota 61.225 (58,8% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.578.009, 9.801 in più rispetto a ieri, di cui il 6,7% positivo. Le vittime sono invece 32. Gli attualmente positivi sono oggi 40.201, -4,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.830 (32 in meno rispetto a ieri), di cui 267 in terapia intensiva (11 in meno).

Le altre regioni

Nelle Marche sono stati individuati 337 nuovi casi, il 27,8% rispetto ai 1.213 tamponi processati. Il totale dei casi positivi individuati in tutta la regione dall'inizio sale così a 30.143. In Abruzzo si registrano 396 nuovi casi (di età compresa tra 4 mesi e 97 anni) e 13 decessi.