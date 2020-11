Roma, 21 ottobre 2020 - Nuovo bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia. Si attendono gli aggiornamenti di oggi del ministero della Salute su casi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive. Sono giorni in cui i contagi sembrano frenare e l'indice Rt cala. Ieri era stato Silvio Brusaferro ad aprire uno spiraglio alla speranza: "Negli ultimi giorni il numero dei casi comincia ad appiattirsi e questo indica il rallentamento dell’incidenza". Si dovrà attendere però il prossimo 27 novembre (qui cosa può cambiare dal 3 dicembre) per iniziare a rivedere la mappa del Paese al ribasso, con un cambio di colore per le Regioni che hanno attivato provvedimenti più severi. Intanto, ci avviciniamo al 25 dicembre e il Governo pensa a salvare almeno la messa di Natale. Al momento, infatti, la sola certezza è le feste saranno più che sobrie: niente cenoni nè tanto meno feste in piazza. Anche nel resto del mondo, nel frattempo, il Covid continua a correre ed è di oggi la notizia che una regione dell'Australia va in lockdown per colpa di un pizzaiolo.

Covid, il bilancio 21 novembre

I numeri delle Regioni

Le notizie locali/ Veneto

Sono 3.570 i nuovi contagi da Coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore (119.726 in totale dall'inizio dell'emergenza ad oggi). Sessantasette i decessi registrati da ieri per un totale di 3.190 dallo scorso 21 febbraio ad oggi. Superati nella mattinata di oggi i 2.600 ricoveri, tra area non critica (2.321, +27) e terapie intensive (291, +5).

Toscana

In Toscana sono 92.776 i casi di positività al Coronavirus, 1.892 in più rispetto a ieri (1.200 identificati in corso di tracciamento e 692 da attività di screening). I nuovi casi sono il 2,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 7,4% e raggiungono quota 37.471 (40,4% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.440.310, 18.527 in più rispetto a ieri, di cui il 10,2% positivo. Sono invece 7.766 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 24,4% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 4.500 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 53.140, -1,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 2.094 (7 in più rispetto a ieri), di cui 296 in terapia intensiva (1 in più). Si registrano 44 nuovi decessi: 26 uomini e 18 donne con un'età media di 82,2 anni.

Marche

Nelle Marche oggi calano i casi: i nuovi positivi sono 452 su 1.567 tamponi processati: il 28,8%. I numeri più alti a Macerata e ad Ancona. Si contano invece centouno morti in undici giorni.

Basilicata

In Basilicata gli attualmente positivi al Covid sono 4.995 e di questi 4.814 si trovano in isolamento domiciliare. Ieri sono stati processati 1.686 tamponi, di cui 279 sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono guarite 27 persone. Sono 181 invece le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 137.987 tamponi, di cui 130.704 risultati negativi.

Le altre notizie

