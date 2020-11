Roma, 9 novembre 2020 - Il bollettino dei contagi Covid negli aggiornamenti del Ministero della Salute e delle Regioni, con i dati su contagi Covid, terapie intensive, ricoveri, morti e guariti. I numeri arrivano in una giornata complessa, con le strutture ospedaliere sempre più sotto pressione e con medici e infermieri che chiedono un "lockdown totale". Il presidentre dell'Ordine dei Medici ha detto che senza la chiusura totale ci saranno "altri 10mila morti all'Immacolata". Infettivologo del Sacco Massimo Galli ha avvisato che "la situazione è ampiamento fuori controllo". Gli anestesisti hanno annunciato che è "atteso un raddoppio dei ricoveri in 7 giorni". Le buone notizie arrivano dal vaccino, con la Pfizer che ha annunciato: "Il nostro è efficace al 90%".

Il bollettino di oggi

Saranno pubblicati qui appena disponibili i dati aggiornati e la tabella Pdf

Le regioni / Toscana

In Toscana nelle ultime 24 ore 2.244 nuovi positivi e 33 decessi. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.227.725, 13.690 in più rispetto a ieri. Sono 7.135 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 31,5% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 1.269 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 44.480, +2,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.776 (76 in più rispetto a ieri), di cui 234 in terapia intensiva (8 in più).

Veneto

Sono 2.223 i nuovi casi registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. Si segnalano inoltre 21 decessi in più rispetto a ieri, per un totale di 2.595. Negli ospedali si registrano 113 nuovi ricoveri nei reparti non critici (per un totale 1.580), e 10 nuovi pazienti nelle terapie intensive, per un totale di 203.

Abruzzo

Nuovo record di contagi in Abruzzo: 625 i nuovi casi registrati oggi, risultati dai 3.951 tamponi effettuati. Sei i nuovi decessi (di età compresa tra 56 e 92 anni: 2 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Teramo, 1 in provincia di Pescara e 2 in provincia di Chieti), che portano il totale a 602. Nei numeri di oggi 106 sono i giovanissimi colpiti dal virus, quelli cioè con meno di 19 anni: 29 in provincia dell'Aquila, 16 in provincia di Pescara, 18 in provincia di Chieti, 43 in provincia di Teramo. Sul fronte della diffusione territoriale se L'Aquila e Teramo si confermano le province più colpite, il numero dei casi sale anche a Chieti e Pescara. Sul fronte ricoveri salgono ancora quelli in terapia intensiva dove se ne contano altri 5 per un totale di 48. In ospedale sono ricoverate 513 persone (+29 rispetto a ieri).

Alto Adige

Sono 598 le nuove positività emerse nelle ultime 24 ore su 2.241 tamponi esaminati nei laboratori della sanità altoatesina. Il dato complessivo di persone testate positive sale a 13.709 (131.696 i soggetti testati). Il numero dei pazienti covid ricoverati è di 451: 320 si trovano nei normali reparti ospedalieri, 91 nelle strutture private convenzionate e 41 necessitano della terapia intensiva (2 in più di ieri). Nel mese di novembre le persone decedute che avevano contratto il Covid-19 sono 33 per un dato complessivo di 345. Dal giorno 5 novembre il numero dei decessi giornalieri non è mai sceso sotto 4.

Alto Adige, verso lockdown duro come a marzo

Umbria

Superano oggi per la prima volta i 10mila gli attualmente positivi al Covid in Umbria, 10.001, secondo il dato riportato sul sito della Regione. Nell'ultimo giorno sono stati infatti registrati 314 nuovi positivi, 15.253 totali, altri nove morti, 197, e 109 guariti, 5.055. Un quadro scaturito da 1.040 tamponi processati, 330.852 complessivi. I ricoverati in ospedale sono passati da 415 a 424, 64 dei quali in terapia intensiva (ieri 62).

Marche

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.266 tamponi nelle Marche: 750 nel percorso nuove diagnosi e 516 nel percorso guariti. I positivi sono 262 nel percorso nuove diagnosi (51 nella provincia di Macerata, 148 nella provincia di Ancona, 8 nella provincia di Pesaro-Urbino, 20 nella provincia di Fermo, 34 nella provincia di Ascoli Piceno e 1 da fuori regione). Questi casi comprendono 59 soggetti sintomatici.