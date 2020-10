Roma, 25 ottobre 2020 - Bollettino sul Coronavirus in Italia. Nel giorno del nuovo Dpcm (Pdf) e della conferenza stampa del premier Giuseppe Conte (video), arrivano ancora dati in crescita da alcune regioni. Gli aggiornamenti sul dato complessivo saranno diffusi dal Ministero della Salute, con le cifre su casi totali, attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive.

Il bollettino di oggi

Notizie locali / Toscana

In Toscana sono 1.863 i nuovi positivi (1.569 identificati in corso di tracciamento e 294 da attività di screening). I nuovi casi sono il 6,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dell'1,7% e raggiungono quota 12.708 (40,6% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.000.835, 13.811 in più rispetto a ieri. Sono 8.781 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 21,2% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 1.308 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. I ricoverati sono 825 (98 in più rispetto a ieri), di cui 111 in terapia intensiva (24 in più). Oggi si registrano 14 nuovi decessi: 9 uomini e 5 donne con un'età media di 83,5 anni. Sono 9.182 i casi complessivi ad oggi a Firenze (538 in più rispetto a ieri), 2.145 a Prato (211 in più), 2.222 a Pistoia (161 in più), 2.277 a Massa (87 in più), 3.402 a Lucca (190 in più), 4.146 a Pisa (282 in più), 1.953 a Livorno (163 in più), 2.830 ad Arezzo (108 in più), 1.576 a Siena (84 in più), 1.007 a Grosseto (39 in più). Sono 550 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 910 quindi i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 722 nella Nord Ovest, 231 nella Sud est.

Lazio

Diminuisce il numero dei nuovi positivi nel Lazio. "Su circa 22mila tamponi oggi si registrano 1.541 casi", rende noto l'assessore alla Sanità regionale, Alessio D'Amato. Ieri i nuovi positivi erano stati 1687 su circa 23mila tamponi eseguiti. Dieci i decessi e 121 i guariti nelle ultime 24 ore.

Veneto

Sono 1.468 i positivi registrati in Veneto nelle ultime 24 ore secondo quanto riportato dal bollettino della Regione. Si tratta di un numero in calo rispetto ai 1.729 positivi di ieri. Complessivamente il totale dei casi è pari a 44.337. I morti sono 12 (contro i 9 di ieri), cifra che porta il totale dei deceduti a 2.329.

Marche

Sono 3.387 i tamponi testati nelle ultime 24 ore nella Regione Marche, 521 i positivi: 133 in provincia di Macerata, 121 in provincia di Ancona, 32 in provincia di Pesaro Urbino, 93 in provincia di Fermo, 138 in provincia di Ascoli Piceno e 4 fuori regione. Questi casi comprendono 84 soggetti sintomatici.

Puglia

Oggi in Puglia su 4.377 test sono stati registrati 515 casi positivi: 208 in provincia di Bari, 21 in provincia di Brindisi, 90 nella provincia BAT, 103 in provincia di Foggia, 43 in provincia di Lecce, 45 in provincia di Taranto, 4 residenti fuori regione, 1 provincia di residenza non nota. Inoltre sono stati registrati 7 decessi: uno in provincia di Bari, uno nella Bat, 4 in provincia di Foggia ed un residente fuori regione.

Alto Adige

L'Alto Adige fa segnare anche oggi, per il terzo giorno consecutivo, un dato record di nuovi contagi giornalieri di Covid-19. Sono, infatti, 339 i casi riscontrati nelle ultime 24 ore su 2.753 tamponi esaminati. Mai dall'inizio della pandemia i nuovi contagi in una sola giornata avevano superato quota 300. Dei nuovi positivi, 45 appartengono al comparto sanitario (83 sono i totali infetti in questo settore). Il dato complessivo di persone testate positive al coronavirus in provincia di Bolzano è di 6.434.