Roma, 8 settembre 2021 - Appuntamento quotidiano con il bollettino sul Coronavirus in Italia del ministero della Salute. Nel pomeriggio saranno diffusi i dati su contagi Covid, morti, ricoveri e terapie intensive. Ma intanto guardiamo ai numeri di Agenas sulla pressione ospedaliera, che se confermati nel monitoraggio dell'Iss di venerdì, disegneranno la nuova mappa dei colori delle regioni. Sardegna e Calabria, in bilico negli scorsi giorni, non dovrebbero passare in zona gialla, dove invece rimane per un’altra settimana la Sicilia.

Zona gialla, regole: cosa cambia e cosa si può fare

Intanto, mentre in Italia sono giorni decisivi per l'estensione del green pass a tutti i dipendenti pubblici e privati e terza dose, per cui è in arrivo il via libera del Comitato tecnico-scientifico dell'Aifa, l’Organizzazione Mondiale della Salute ha aggiornato sull’andamento della pandemia a livello globale. Il numero complessivo di casi di Covid è ora di poco superiore a 220 milioni, mentre i decessi sono oltre 4,5 milioni. Nell’ultima settimana resta stabile il numero delle vittime, con poco meno di 68mila nuovi morti riportati, mentre i nuovi casi diminuiscono in Africa, nel Sud-Est asiatico e nel Mediterraneo orientale, restano stabili in Europa e nel Pacifico occidentale e aumentano in America. A predominare sempre la variante Delta ormai rilevata in ben 174 paesi, ma attenzione all’emergente variante mu, che sebben poco diffusa, sta avanzando negli Stati Uniti.

Vaccino Covid: protezione giù dopo 5 mesi. Israele verso la quarta dose

Saranno pubblicati qui, appena disponibili, i dati aggiornati del ministero della Salute

Dati dalle Regioni / Veneto

Risale la curva dei contagi da Coronavirus in Veneto: sono 705 i nuovi casi in 24 ore con il totale che arriva a 459.755 positivi da inizio emergenza. Si segnalano anche due decessi (11.706 in totale). L'incidenza dei casi sui tamponi è dell'1,55% su 15.325 test molecolari e 29.888 antigenici processati. Gli attuali positivi continuano a crescere e sono 13.162 (+95). Stabile la situazione clinica, con 244 ricoverati in area non critica (+2) e 53 (-1) in terapia intensiva.

I nuovi casi Covid registrati in Toscana sono 408 su 17.786 esami totali processati di cui 9.331 tamponi molecolari e 8.455 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,29% (6,9% sulle prime diagnosi). Lo riferisce il presidente della Regione Eugenio Giani sui social. Rispetto a ieri crescono i nuovi casi (erano stati 303) e diminuiscono leggermente i tamponi effettuati (ieri 19.300 totali fra 7.571 tamponi molecolari e 11.729 test rapidi). Due nuovi morti fanno salire le vittime totali 7.045 dall'inizio della pandemia. I ricoverati sono 448 (stabili, +1 persona su ieri il saldo giornaliero) di cui 56 in terapia intensiva (+3 persone, +5,7%). Altre 9.731 persone positive sono in isolamento a casa. Ci sono inoltre 12.055 persone (-252 su ieri, -2%) isolate in sorveglianza attiva Asl per contatti con persone contagiate.

Oggi in Puglia si registrano 243 nuovi casi di Coronavirus e 5 morti. L'incidenza dei nuovi casi sui 15.241 test effettuati è dell'1,6% (ieri era dello 0.9%). Su 3.978 persone attualmente positive 213 sono ricoverate in area non critica mentre 26 sono in terapia intensiva. I nuovi casi giornalieri sono stati individuati 94 in provincia di Bari, 49 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 16 nel Brindisino, 16 nel Foggiano, 60 nel Leccese, 10 nel Tarantino.

Crescono ancora i contagi in Alto Adige: sono 98 nelle ultime 24 ore. In Umbria 77 dei 6.755 tamponi effettuati hanno dato esito positivo. La Basilicata, invece, registra 44 nuovi contagi e 2 decessi.