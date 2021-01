Roma, 13 gennaio 2021 - Attesa per il nuovo bollettino del ministero della Salute sul Covid in Italia con i dati su contagi, morti e indice di positività dopo i numeri in risalita di ieri. Intanto il governo è al lavoro su un nuovo Dpcm con importanti novità per quanto riguarda gli spostamenti (proibiti anche tra regioni gialle), la riapertura dei musei e per la presenza di una zona bianca dai livelli epidemiologici molto bassi (incidenza sotto i 50 casi settimanali ogni 100mila abitanti, indice Rt sotto 1 e indice di rischio basso). Il tutto mentre si consuma lo scontro all'interno della maggioranza con Italia Viva di Renzi pronta ad andarsene.

E mentre prosegue la campagna vaccinale in Italia, salgono a 286 i medici morti dall'inizio dell'emergenza in Italia. Proprio sul fronte decessi oggi si registra un nuovo triste record: oltre 17mila persone nel mondo hanno perso la vita nelle ultime 24 ore a causa di complicanze riconducibili al Coronavirus Sars-CoV-2. Secondo quanto riporta la John Hopkins University, è il numero più alto dall'inizio della pandemia. Per l'esattezza le vittime sono state 17.186, mentre i nuovi positivi a livello globale sono quasi 700mila. I più colpiti sono gli Stati Uniti (22.846.808 i casi confermati e 380.796 i morti), seguiti da India (10.495.147 casi e 151.529 decessi) e Brasile (8.195.637 contagiati 204.690 morti). Restano preoccupanti anche i numeri della Gran Bretagna: 3.173.296 contagi e 83.342 morti.

Il bollettino del 13 gennaio

Le notizie locali / Veneto

Continua la discesa dei casi di contagio da Covid in Veneto. Oggi i nuovi positivi conteggiati nelle 24 ore sono 1.884; è la seconda volta, dopo mesi, che il livello giornaliero si attesta sotto quota 2.000 (era successo anche lunedì scorso, +1.725). Il dato complessivo degli infetti da inizio epidemia sale a 291.719. Lo riferisce il bollettino della Regione. Ancora alto il numero dei decessi, 91 da ieri, per un totale di 7.684. Scende la pressione sugli ospedali, che presentano 2.988 malati Covid ricoverati nei reparti non critici (-40), e 360 (-31) nelle terapie intensive.

Puglia

In Puglia su 10.221 test per l'infezione da Covid-19 sono stati individuati 1.082 casi positivi, di cui 435 in provincia di Bari. Purtroppo si registrano anche 15 decessi. Dall'inizio dell'emergenza nella regione sono stati effettuati 1.143.261 test, 46.345 sono i pazienti guariti, mentre sono 55.478 i casi attualmente positivi. Il totale dei contagiati Covid in Puglia è di 104.578.

Marche

Nelle Marche sono stati individuati nelle ultime 24 ore 480 nuovi casi di Covid-19, il 23,9% rispetto ai 2.009 tamponi processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi (il giorno precedente erano stati 499 su 1.732 test effettuati). Dei nuovi contagiati 51 sono sintomatici. mIl totale dei positivi dall'inizio della crisi pandemica sale a 48.127.