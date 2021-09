Roma, 11 settembre 2021 - Attesa per il bollettino Covid di Protezione civile e ministero della Salute che anche oggi consentirà di fare il punto sull'epidemia in Italia. Sotto la lente, come sempre, il numero di contagi, ricoveri, decessi e terapie intensive. Gli aggiornamenti arriveranno intorno alle 17, ma già ora possiamo dare uno sguardo all'ultimo report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità che segnala un leggero calo sia per quanto riguarda l'indice Rt, da 0,97 a 0,92, sia per l'incidenza dei casi, passati da 74 a 64 ogni 100.000 abitanti. Circq il tasso di occupazione delle terapie intesive, le valutazioni dell'Iss parlano di una crescita dal 5,7% al 6,2% rispetto alla settimana scorsa. Inoltre, mentre la Sicilia si conferma in zona gialla, tre regioni presentano valori di rischio moderato: Friuli Venezia Giulia, Lombardia e l'Alto Adige.

Il Covid rallenta, l'Italia resta bianca. E la Danimarca elimina tutti i divieti

Sommario

Sul fronte vaccini, l'Italia è vicina ai 40 milioni di immunizzati. Sono 80,5 miloni le dosi somministrate, l'87.7% del totale di quelle consegnate. Più precisamente, le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 39,6 milioni, il 73,49% degli over 12. I dati Iss riferiscono anche che il rischio di infezione da Covid, per le persone che hanno completato il ciclo di vaccinazione, si riduce fino al 77%, mentre salgono al 93,4% l'efficacia nel prevenire l'ospedalizzazione e al 95,7% quella nel prevenire i ricoveri in intensiva. L'efficacia nel prevenire i decessi è sulla soglia del 96,3%. Sempre sulla vaccinazione, ieri l'Aifa (Agenzia italiana per il farmaco) ha riportato che rispetto alle milioni di dosi di vaccino anti-Coronavirus somministrate, ci sono state solo 90mila segnalazioni di reazioni avverse: 119 ogni 100mila vaccini.

Di cosa parlano gli italiani sul web? "Covid a parte, soltanto di scuola"

Resta accesa, intanto, la discussione riguardo l'estensione del green pass nelle scuole, in vista della prima campanella di lunedì 13. I presidi hanno lanciato l'allarme sul rischio caos anche per i genitori e i sindacati - contrari alla decisione del Governo - proseguono nella loro protesta. "Il Green pass è geniale - afferma il ministro per la PA, Renato Brunetta - perché aumenta i costi per gli opportunisti contrari al vaccino. In futuro varrà per il lavoro pubblico e privato". E mentre oggi sono previste in diverse città italiane nuove manifestazioni dei no-va/no-pass, i pm di Milano stanno valutando se aggiungere nel fascicolo contro la rete dei "guerrieri" Telegram, tra i reati da contestare, anche l'associazione a delinquere . Otto persone, cinque uomini e tre donne, attivisti no-vax, si erano armati di tirapugni e katane per "passare dalle parole ai fatti" durante le proteste contro la carta verde del 9 settembre, e sono già indagati per il reato di istigazione per delinquere aggravata.

Pubblicheremo qui, appena possibile, i dati e la tabella pdf aggiornati del ministero della Salute.

Regioni / Veneto

In Veneto, oggi, sono 596 i nuovi casi di Covid-19, e il totale sale a a 461.499 malati da inizio pandemia. Non sono segnalati invece decessi, fermi a 11.719. Gli attuali positivi sono 12.902 (-271). Scendono i dati ospedalieri con 240 ricoveri in area non critica (-10) e 57 (-1) in terapia intensiva.

Sono 429 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana, su 19.924 test di cui 8.372 tamponi molecolari e 11.552 test rapidi. Sono 3 i morti. Il tasso dei nuovi positivi è 2,15% (7,0% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Rispetto a ieri i casi sono sostanzialmente invariati (erano 423), a fronte di un maggio numero di test (erano 17.047), mentre il tasso di positività è in diminuzione (era 2,48%).

Questo sabato in Puglia sono stati registrati 222 nuovi positivi su 16.343 test per l'infezione da Covid-19, con una incidenza dell'1,35%. Due i decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 3.435.097 test e sono 3.725 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 265.867 e sono 255.395 i pazienti guariti.

Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle Marche 124 nuovi casi di Covid-19, il 4,4% rispetto ai 2.794 tamponi processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi (ieri il rapporto era stato del 5,7%, con 114 casi su 2.014 tamponi); per il terzo giorno consecutivo è in discesa il tasso di incidenza cumulativo su 100 mila abitanti ed ora e' a 63,40 (ieri era a 66,47). Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi è salito a 112.205. Sono 82 i pazienti Covid-19 assistiti nei reparti ospedalieri, 1 meno di ieri, e 11 nei pronto soccorso (+4), in attesa di un posto nei reparti Covid-19. Nelle terapie intensive ci sono 23 pazienti.

In Basilicata ci sono stati 39 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, in Molise 5. In Alto Adige i nuovi positivi sono 59, nessun decesso.