Roma, 26 agosto 2021 - È atteso nel pomeriggio il nuovo bollettino sul Coronavirus in Italia con i dati del ministero della Salute su contagi Covid, morti, ricoveri e terapie intensive. Il nuovo report della Fondazione Gimbe ci dà un quadro aggiornato dell'andamento della pandemia in Italia: i nuovi casi settimanali - afferma Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione - dopo la stabilizzazione della scorsa settimana, fanno registrare un lieve incremento". E aumentano anche i decessi: ieri se ne sono registrati 59. Guardiamo invece ai parametri determinanti per l'eventuale passaggio delle regioni in zona gialla (che riguarderà quasi certamente la Sicilia dal 30 agosto): l'incidenza è in aumento e supera la soglia dei 50 casi in ben 68 province, le terapie intensive sono cresciute dalle 423 unità della scorsa settimana alle 504 di oggi e i ricoveri con sintomi da 3.472 a 4.036. E tra questi ultimi crescono i pazienti non vaccinati.

Intanto si accende la discussione sul tema scuola, a pochi giorni dal suono della prima campanella. I presidi chiedono chiarezza sulle modalità di controllo del green pass. E, soprattutto in alcune regioni, la percentuale del personale scolastico non vaccinato è consistente e si distacca molto dalla media nazionale (81,83% al 20 agosto). In merito il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi assicura: "C'è un forte aumento dei vaccinati in questi ultimi giorni tra il personale scolastico". Ma la Fondazione Gimbe attacca: "Non convince il piano scuola". Secondo la fondazione presieduta da Nino Cartabellotta non ci sono stati rilevanti cambiamenti, a fronte di una variante del virus molto più contagiosa.

Regioni / Veneto

Prosegue la crescita dei nuovi casi di Covid in Veneto: nelle ultime 24 ore si registrano 719 positivi e un decesso (11.674 in totale). Aumentano ancora i soggetti attualmente positivi, che oggi sono 12.619, 82 in più rispetto a ieri. Stabile invece è la situazione clinica, con 4 nuovi ricoveri in area non critica (totale 216) e 4 in meno nelle terapie intensive (46 posti occupati).

In Lazio 582 nuovi casi e 5 decessi. Stabili ricoveri e terapie intensive.

Sono 677 in più rispetto a ieri i casi di positività scoperti in Toscana nelle ultime 24 ore dall'analisi di 8.945 tamponi molecolari e 4.699 tamponi antigenici rapidi. Gli attualmente positivi sono oggi 11.752, -0,7% rispetto a ieri. Di questi i ricoverati sono 440 (21 in più rispetto a ieri), di cui 43 in terapia intensiva (3 in piu'). Registrati 2 nuovi decessi: un uomo e una donna con un'eta' media di 61,5 anni.

Oggi sono stati rilevati 284 nuovi casi di positività in Puglia: 67 in provincia di Bari, 30 nella provincia di Barletta, Andria, Trani, 40 in provincia di Brindisi, 60 in provincia di Foggia, 70 in provincia di Lecce, 16 in provincia di Taranto e 2 di residenti fuori regione. Si registra inoltre un decesso. Attualmente sono 4.547 le persone positive: 228 sono ricoverate in area non critica e 24 in terapia intensiva.

Restano stabili per il secondo giorno consecutivo i ricoverati Covid in Umbria: sono 62, otto dei quali in terapia intensiva. Nell'ultimo giorno sono stati accertati 164 nuovi positivi, 148 guariti e nessun morto. Oggi sono stati analizzati 1.983 tamponi e 3.076 test antigenici, per un tasso di positività sul totale del 3,2%. Gli attualmente positivi sono ora 1.850, 16 in più.

Nessun decesso e 61 casi in Alto Adige. In Basilicata 48 dei 798 tamponi effettuati oggi sono risultati positivi. Sette contagi e zero vittime in Valle D'Aosta.