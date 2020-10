Roma, 9 ottobre 2020 - Allarme per la seconda ondata col timore che i casi superino ampiamente la doppia cifra. Reparti Covid - tipo quelli del Lazio e della Campania - attentamente monitorati. Riflessioni sulla durata della quarantena. Regioni pronte a nuove restrizioni. Ruota attorno a questi concetti la giornata di oggi sul fronte dell'epidemia di Coronavirus che vede gli interventi di medici e politici.

Verso nuove restrizioni

Il report: mortalità minima sotto i 50 anni

Ricciardi (Oms)

Walter Ricciardi, membro del comitato esecutivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) e consulente del ministro della Salute affronta più temi legati alla seconda ondata. Detto che "il rischio di una seconda ondata è stato sottovalutato", l'obiettivo è quello di "scongiurare un nuovo lockdown e la chiusura delle scuole". Ricciardi sottolinea che "gli ospedali Covid di Lazio e Campania sono quasi pieni" e sulla possibilità di ridurre la quarantena da 14 a 10 giorni è possibilista: "Ci stiamo pensando, sulla base delle evidenze scientifiche di questo momento particolare. La quarantena secondo noi può essere ridotta a dieci giorni come si fa in Germania, con un tampone invece di due tamponi. È qualcosa che stiamo consigliando come consiglieri scientifici del ministro Speranza e spero che il Governo lo prenda in considerazione". In generale sulla tenuta del sistema ospedaliero dice: "Questo è un virus insidiosissimo che sta di nuovo riempiendo gli ospedali. Non siamo al collasso no, ma siamo in una situazione di grandissima pressione".

Guerra

Molto si è discusso nei mesi scorsi sulla cosiddetta 'immunità di gregge'. Oggi Ranieri Guerra, vice direttore generale delle iniziative strategiche dell'Oms, è lapidario: "L'immunità di gregge? Scordatevela. Oltre il 90% della popolazione è ancora suscettibile al Coronavirus. Prima di arrivare ad una immunità di gregge ci vorranno anni e costi umani inaccettabili". Ranieri Guerra affronta poi il tema dell'aumento dei contagi: "Le scuole in Italia sono in sicurezza, ma inevitabilmente portano a un aumento dei casi perché è una comunità ampia e variegata che si apre e contribuisce in maniera non ragguardevole alla diffusione del virus, ma in modo crescente. Ma io più che sulle scuole andrei a guardare l'intasamento del trasporto pubblico, la ristorazione, gli eventi mondani, di divertimento di riapertura alla vita sociale che hanno portato alla diminuzione della cautela".

Il ministro Boccia

"Le limitazioni di spostamento tra le regioni non possono essere escluse, non si può escludere nulla in questo momento. Dobbiamo difendere il lavoro e la salute a tutti i costi. La mobilità tra le regioni deve essere salvaguardata, ma la situazione dovrà essere monitorata giorno per giorno. Appena c'è una spia che si accende bisogna intervenire". Lo ha detto il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia. Che poi precisa: "Non escludere interventi in caso di aumenti dei contagi non significa chiudere, ma essere pronti a ogni intervento. Evitiamo di generare preoccupazioni. La priorità assoluta per il Governo e per le Regioni è difendere lavoro e scuola. Oggi le reti sanitarie regionali funzionano bene per il lavoro congiunto di rafforzamento quotidiano fatto tra Stato e Regioni. In questi giorni convocheremo con il presidente Bonaccini la cabina di regia per fare il punto sulle proposte delle Regioni così come stabilito ieri in conferenza Stato-Regioni".

Bonaccini e le Regioni

In mattinata ha parlato anche il governatore dell'Emilia Romagna e presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini: "Se il contagio aumenterà e troveremo situazioni più preoccupanti si dovrà essere pronti a eventuali maggiori restrizioni. Tutto dipende dai comportamenti che ognuno di noi adotta e dai controlli messi in campo. Dobbiamo stare attenti a non tornare indietro perché un nuovo lockdown generalizzato, il Paese non se lo può permettere". Bonaccini ha scritto una ettera alla ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, "per chiedere come presidenti di Regione che nei territori sia garantita l'attivazione dei controlli anche da parte delle Forze dell'ordine. E' evidente che le tante misure che prendiamo devono avere anche una forma di controllo per evitare di interrompere tutto".