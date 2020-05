Roma, 8 maggio 2020 - Via libera per le mascherine fatte in casa. A dare il nullaosta è Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. "A livello di popolazione generale quello che viene raccomandato a livello internazionale è che le mascherine devono essere multistrato e uno può anche confezionarle in proprio", ha detto nel punto stampa all'Iss sull'andamento dell'epidemia, specificando che i modelli piu sofisticati Ffp2 e Ffp3 sono per uso diverso.

Dopo le inquietanti immagini giunte dai Navigli di Milano, Brusaferro ha ribadito che in questa fase 2 si può "uscire, camminare, fare attività fisica, godere di belle giornate", ma rivolgendo l'appello al rispetto delle regole: "Se non indossiamo la mascherina, se ci aggreghiamo e prendiamo aperitivi insieme, ci ritroveremo nelle stesse modalità che hanno caratterizzato l'inizio della fase 1. Dobbiamo imparare a convivere con il virus e a contenerlo".

Il n.1 dell'Iss ha affrontato il tema della ripresa del campionato di calcio. "E' stato consentito l'allenamento individuale, ora valutando l'andamento epidemiologico e guardando i protocolli che ci vengono sottoposti cercheremo di dare una risposta appropriata e sostenibile", ha detto "tenendo conto che viviamo in un contesto europeo dobbiamo cercare di armonizzarci". Nessun dubbio, invece, in merito alla questione tifosi nei prossimi mesi: "Sarà difficile pensare di tornare a riempire gli stadi".

"Sì alle messe? In questa fase il Comitato Tecnico Scientifico sta ricevendo molte istanze, si esprimerà progressivamente in una logica prospettica, cercando di armonizzare i comportamenti e le regole del gioco", ha detto il presidente dell'Iss. "Si devono sempre garantire tutte le raccomandazioni, dal distanziamento all'uso delle mascherine - ha aggiunto Brusaferro -, man mano che le cose evolvono ci sarà la possibilita' di avere una lettura coerente di tutto il sistema". E ancora: "Nella fase 2 si stanno valutando forme di partecipazione in luoghi chiusi sempre con il rispetto delle regole. Tutti gli eventi, e dunque anche le cerimonie religiose, se con determinate regole, man mano che evolve la fase 2 potranno essere organizzate"

I contagi sul lavoro da nuovo Coronavirus denunciati all'Inail tra la fine di febbraio e il 4 maggio sono 37.352, quasi 9 mila in piu' rispetto ai 28.381 registrati dalla prima rilevazione del 21 aprile. I casi mortali segnalati all'Istituto nello stesso periodo sono 129, 31 in piu' rispetto al monitoraggio precedente. Al contrario di quanto osservato sul complesso delle denunce, in cui la quota femminile con il 71,5% dei casi prevale rispetto a quella maschile (28,5%), l'82,2% dei decessi hanno interessato i lavoratori e il 17,8% le lavoratrici. A fare il punto della situazione sulle infezioni da Covid-19 di origine professionale, e' il nuovo report elaborato dalla Consulenza statistico attuariale dell'Inail, che conferma la maggiore esposizione al rischio del personale sanitario e socio-assistenziale. Il 73,2% delle denunce e quasi il 40% dei casi mortali, infatti, riguardano il settore della Sanita' e assistenza sociale. La categoria professionale dei "tecnici della salute", che comprende infermieri e fisioterapisti, con il 43,7% dei casi segnalati all'Istituto (e il 18,6% dei decessi) e' quella piu' colpita dai contagi, seguita dagli operatori socio-sanitari (20,8%), dai medici (12,3%), dagli operatori socio-assistenziali (7,1%) e dal personale non qualificato nei servizi sanitari e di istruzione (4,6%).

L'analisi territoriale evidenzia che quasi otto denunce su 10 di infezione sul lavoro sono concentrate nel Nord-Ovest (53,9% del totale) e nel Nord-Est (25,2%), con gli altri casi distribuiti tra il Centro (12,5%), il Sud (6,0%) e le Isole (2,4%). Tra le regioni il primato negativo spetta alla Lombardia, con oltre una denuncia su tre (34,2%) e quasi il 43% dei casi mortali, seguita da Piemonte (14,9%), Emilia Romagna (10,0%), Veneto (8,9%), Toscana (5,8%) e Liguria (4,2%). L'eta' media dei contagiati e' di 47 anni per entrambi i sessi, ma sale a 59 anni (58 per le donne e 59 per gli uomini) se si concentra l'attenzione sui soli casi mortali. A ulteriore conferma della maggiore vulnerabilita' al virus delle fasce di eta' piu' elevate della popolazione, il 43,1% delle denunce e oltre due decessi su tre riguardano i lavoratori di eta' compresa tra i 50 e i 64 anni. Piu' del 20% dei casi mortali, inoltre, ricade nella fascia di eta' oltre i 64 anni.