Roma, 21 aprile 2020 - E' una settimana importante nella lotta contro il coronavirus. Mentre i dati lasciano trasparire una discesa della curva (qui il bollettino del 20 aprile) giovedì ci sarà un importantisimo Consiglio Europeo che dovrà stabilire la linea da seguire per affrontare la pandemia (ma secondo fonti Ue citate dall'Ansa "non darà tutte risposte sui numeri del prossimo bilancio Ue o su quali strumenti innovativi saranno messi in campo per dare una risposta", come il Recovery fund o i coronabond). Per il commissario all'emergenza, Domenico Arcuri "il virus è meno forte ma è ancora tra noi, serve cautela. L'alternativa all'app Immuni? Sarebbe ancora la privazione della libertà". Arcuri poi ha sottolineato come per la prima volta i ventilatori (2.659) siano superiori ai malati in terapia intensiva ( 2.573).

Intanto questa mattina il premier Giuseppe Conte ha anticipato che il 4 maggio sarà il giorno delle riaperture con un piano differenziato tra le Regioni. La prima noizia di giornata arriva da Aosta dove un bambino nato all'ospedale Beauregard è risultato positivo all'infezione. Il parto è avvenuto la scorsa settimana, nella notte tra giovedì e venerdì. La madre, residente nella cintura di Aosta, anche lei positiva, ha partorito con 38 di febbre. Il risultato del tampone è arrivato il giorno dopo la nascita. All'interno dell'ospedale Beuregard è stata riorganizzata la degenza nei reparti di Ostetricia e Pediatria.

Sos mascherine da medici e dentisti

Per i medici di famiglia e gli odontoiatri è "impossibile" approvvigionarsi di mascherine e altri dispositivi di protezione perchè questi sono "irreperibili sul mercato abituale" per le ordinanze che centralizzano acquisizioni ed acquisti alla Protezione civile. Lo affermano il segretario della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, Silvestro Scotti, e il presidente dell'Associazione

Nazionale Dentisti Italiani, Carlo Ghirlanda, che avvertono come ciò posso mettere a rischio la ripresa delle attività.

Verso la riapertura

Sono diverse le prese di posizione sulla fatidica fase 2. Da Napoli il sindaco Gianni De Magistris immagina a fase 2 dovrà essere caratterizzata da una mobilità diversa rispetto a quella a cui eravamo abituati. "Stiamo lavorando a una città oin cuk ci siano meno automobili, più aree pedonali e biciclette". Il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, torna a chiedere che la riapertura avvenga per aree omogenee: "Lombardia e Piemonte vadano di pari passo". E ha parlato anche dell'incognita asili nido: "Noi non possiamo non pensare alle le famiglie che se tornano a lavorare non sanno dove mettere i bambini. Questo è un dovere istituzionale e morale, lo dico da papà".

Fontana: "La riapertura regionalizzata fa danni"

Virus, scoperti 30 ceppi mutati

l nuovo coronavirus è mutato in almeno 30 diversi ceppi e in Europa si sarebbe diffuso quello piu' letale. Lo ha scoperto un gruppo di ricercatori dell'Universita' di Zhejiang, secondo il quale ci sarebbero decine di ceppi del virus e loro ne hanno scoperti 19 mai stati visti prima.

