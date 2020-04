Roma, 7 aprile 2020 - Resta in discesa la curva dei contagi da Coronavirus in Italia. E anche i primi dati di oggi che giungono dalle regioni sono confortanti. A cominciare dal Veneto, dove i ricoverati in terapia intensiva sono tornati sotto i 300 (297), 29 in meno rispetto. I dimessi, che superano per il sesto giorno i ricoverati, sono 1.265. Il numero totale delle vittime, comprese le case di riposo, è di 695. A presentare gli ultimi dati il governatore Luca Zaia. Che ha insistito sulla politica dei tamponi: "Tra oggi e domani partirà la nuova macchina per la diagnostica costata 400 mila euro installata presso laboratorio di Microbiologia di Padova del prof. Crisanti, è unica in Italia e farà 9 mila tamponi in autonomia".

Marche

Giungono, nel frattempo, i primi dati odierni sui contagi nelle regioni. Brusca frenata del Covid-19 nelle Marche: i tamponi positivi delle ultime 24 ore sono 96 su 700 analizzati. Ieri erano stati 150, in crescita rispetto al giorno precedente. Ora il numero complessivo dei positivi nella regione è 4.710.

Basilicata

Sono 266 gli attualmente positivi al Covid-19 in Basilicata, 14 le vittime in totale. Ieri sono stati effettuati 99 test di cui quattro risultati positivi, riguardanti cittadini di Potenza (due), Matera e San Costantino Albanese (uno per ciascun Comune). Sono 64 le persone ricoverate di cui 18 in terapia intensiva (dati invariati rispetto a ieri). In isolamento domiciliare ci sono 202 persone. Dodici finora i guariti.

Medici e infermieri

Continua a crescere inesorabile il bilancio delle vittime tra gli operatori sanitari. Gli ultimi dati parlano di altri 5 medici morti in Italia, il che porta il totale dei decessi a 94 dall'inizio dell'epidemia. Lo comunica la Federazione nazionale degli ordini dei medici. Le cinque vittime di oggi sono Giancarlo Orlandini, Luigi Ravasio, Antonio Pouchè, Lorenzo Vella e Mario Ronchi.

Ventisei, invece, le vittime totali tra gli infermieri, categoria che conta 6.549 i contagiati, ben 1.049 in più rispetto a sabato scorso. I dati sono stati resi noti dalla Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche (Fnopi)), che sottolinea come nel giro di 48 ore il numero di positivi tra gli infermieri sia pari a un terzo dei contagiati totali nello stesso periodo di tempo. E fa notare che gl infermieri appartengono alla la categoria sanitaria che conta il maggior numero di positivi: il 52% di tutti gli operatori. Oggi il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso gratitudine nei confronti di medici e infermieri che "hanno pagato con la vita il servizio prestato ai malati".

Bertolaso

Dimesso dall'ospedale San Raffaele Guido Bertolaso, ammalatosi ormai diverse settimane fa di Covid-19. "Ringrazio tutti i medici e gli infermieri, orgoglio del nostro Paese. - scrive su Facebook -. Uomini e donne che combattono in prima linea pagando troppo spesso in prima persona con contaminazione e a volte purtroppo anche con la vita". E continua: "Grazie per tutti i numerosi messaggi di affetto che mi avete inviato in questi giorni". Quindi conclude: "Ora forza, c'è ancora tanto da fare. L'Italia ha bisogno dell'aiuto di tutti".

Controlli

Continua la linea dura sulle misure di contenimento. Le forze di polizia ieri hanno controllato 271.675 persone e 94.129 tra attività ed esercizi commerciali. Secondo l'aggiornamento diffuso dal Viminale, le persone sanzionate amministrativamente per non aver rispettato i divieti nelle scorse 24 ore sono state 10.375, quelle denunciate per avere attestato il falso nell'autodichiarazione 60, quelle denunciate per aver violato la quarantena 14. I titolari di attività o esercenti sanzionati sono stati 106, le attività chiuse 31.

Lavoro

Nel frattempo, Unioncamere stima che, a causa della crisi economica derivante dall'emergenza sono possibili 422mila occupati in meno nel 2020, la metà dei quali ne turismo. "Si tratta - è scritto nel modello di previsione di fabbisogno di occupazione - di uno scenario di crisi senza precedenti". Per gli indipendenti si prevede una riduzione di 190mila unità (-3,4%) e per i dipendenti privati di 232mila unità.

E arriva ancher l'allarme sulle ricerche di lavoro sul web: letteralmente crollate a marzo. Un dato che probabilmente mitigherà il tasso di disoccupazione, con una crescita degl inattivi. Lo si legge in un articolo di economisti della Banca d'Italia che analizza il Google Index (GI) su queste ricerche crollato a marzo del 39%. Anche in questo caso "un calo senza precedenti".

Milano

Confermato il concerto di Andrea Bocelli nel Duomo di Milano. Si terrà la domenica di Pasqua, senza pubblico, alle 19. "Alcuni giorni fa l'ho chiamato - ha detto il sindaco, Giuseppe Sala - e lui ha detto 'presente' e dire presente vuol dire che sarà qui a Milano alle 19 di Pasqua in un Duomo vuoto. Proporrà alcune pagine di musica sacra, il Duomo sarà vuoto ma in streaming regaleremo la sua voce a tutto il mondo".

