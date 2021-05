Roma, 1 maggio 2021 - Numeri in calo, ma non in picchiata. I bollettini sull'epidemia di Covid evidenziano certamente una flessione rispetto ai picchi di contagi delle settimane scorse, ma anche una fase di stallo intorno alle 13-14mila casi ogni 24 ore. Va meglio invece sul fronte delle ospedalizzazioni: prosegue infatti il calo di ricoveri ordinari e terapie intensive. I numeri su contagi, attualmente positivi, morti, guariti in Italia saranno diffusi come di consueto nel pomeriggio.

Ricoveri sotto la soglia critica. "La guardia resti alta, fase delicata"

Colori regioni: come cambiano dal 3 maggio

Il bollettino dell'1 maggio

Saranno pubblicati qui, appena disponibili, i dati aggiornati e la tabella Pdf

Le regioni / Veneto

Sono 914 i nuovi contagi da Coronavirus registrati da ieri in Veneto, che portano il totale dei casi a 412.813. Si registrano inoltre 20 decessi, con il totale a 11.350. In diminuzione gli indicatori principali dell'epidemia, con 21.776 attuali positivi, 116 in meno rispetto a ieri. Negli ospedali scendono sia i pazienti nei reparti ordinari (1,217, -65) e quelli in terapia intensiva (188, -3)

Marche

Nelle Marche sono stati individuati 259 nuovi casi nelle ultime 24 ore, l'8,8% rispetto ai 2.944 tamponi, molecolari e antigenici, processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi. I nuovi casi sono stati individuati 50 in provincia di Macerata, 27 in provincia di Ancona, 80 in quella di Pesaro-Urbino, 34 nel Fermano, 51 nel Piceno e 17 fuori regione. Questi casi comprendono 51 soggetti sintomatici.

Le altre Regioni

In Alto Adige 47 nuovi positivi su test molecolari e 32 su antigenici, un decesso.

Leggi anche:

Covid, in India nuovo record: 400mila contagi in 24 ore