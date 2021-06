Roma, 1 giugno 2021 - Nuovo bollettino sull'andamento dell'epidemia da Covid in Italia. Nel pomeriggio arriveranno, come di consueto, gli aggiornamenti di ministero della Salute e Protezione Civile su nuovi casi, mort, terapie intensive e attualmente positivi. Intanto la giornata di oggi rappresenta un altro passo avanti nel graduale ritorno alla normalità. Riaprono infatti bar e ristoranti anche al chiuso, ma resta il limite delle quattro persone a tavola, e si può tornare a tifare allo stadio.

Il calendario delle riaperture giorno per giorno

Con l'avvicinarsi delle vacanze estive torna al centro del dibattito il green pass. Al momento è necessario, anche in zona bianca, per prendere parte ad alcune attività tra cui i matrimoni, ma dal 15 giugno ne verrà emesso uno europeo, per i 27 stati membri, che servirà a esentare i viaggiatori da obblighi di test e/o quarantene.

Sul fronte della campagna vaccinale il generale Figliuolo ha comunicato: "Oggi supereremo i 35 milioni di somministrazioni con 23 milioni di prime dosi. Come prime dosi siamo al 91% di vaccinati over 80, all'83% di over 70 e al 71% di over 60. Basta? No, dobbiamo continuare e non mollare la guardia, adesso anche con procedure proattive andando a cercare le persone da vaccinare". Il mese appena iniziato sarà cruciale per le somministrazioni. "A giugno daremo la spallata con oltre 20 milioni di vaccini in arrivo", ha annunciato il commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus, che si poi soffermato sul vaccino agli adolescenti, dopo che ieri è arrivato il via libera dell'Aifa per la somministrazione del siero Pfizer ai più giovani. "Per la fascia 12-15 anni, oltre due milioni di ragazzi, dobbiamo affidarci ai pediatri di libera scelta", ha spiegato Figliuolo.

Il bollettino del 31 maggio

Dati dalle regioni / Toscana

Sono 159 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana su 16.200 test di cui 7.357 tamponi molecolari e 8.853 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,98% (3,1% sulle prime diagnosi). È quanto reso noto dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sui social.

Sono 106 i contagi rilevati in Veneto, che portano il totale dei positivi a 423.433 dall'inizio della pandemia. Il dato emerge dal bollettino quotidiano regionale, che registra 9 decessi. Continuano a scendere fortemente gli attuali positivi, che sono 8.137 (-529). In calo deciso i dati clinici, con 577 ricoveri in area non critica (-26) e 76 (-2) nelle terapie intensive.

Nelle ultime 24 ore, nelle Marche sono stati individuati 34 nuovi casi di Covid, il 3,3% rispetto ai 1.031 tamponi, molecolari e antigenici, processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati è in netto calo rispetto al giorno precedente, quando era stato dell'11,1%. Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi pandemica sale così a 102.716.

Le altre regioni

Nessun decesso e 31 nuovi positivi in Alto Adige.