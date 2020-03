Roma, 5 marzo 2020 - Il Coronavirus ferma mezza Italia: scuole e università chiuse da oggi fino al 15 marzo prossimo in tutto il Paese, limitazioni a una lunga serie di eventi sportivi e culturali. Ieri sera il premier Conte ha firmato il dpcm (Pdf). Ma dubbi sull'efficacia del provvedimento di chiusura sono giunti dal comitato tecnico-scientifico. Palazzo Chigi ha replicato di aver agito nel segno del principio della massima precauzione. Intanto si sta pensando a possibilità di sostegno per i costi delle baby sitter, con i voucher, si tratta di proposte per le quali ci sono in corso valutazioni economiche. L'annuncio arriva dalla ministra per la Famiglia Elena Bonetti, che parla anche dell'ipotesi di congedi straordinari per i genitori. Tra le nuove misure che si stanno mettendo a punto per tutelare il lavoro nei giorni dell'emergenza, la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo annuncia il rafforzamento del Fondo d'integrazione salariale e l'estensione, sull'intero territorio nazionale, della cassa integrazione in deroga "a beneficio dei lavoratori che non sono coperti da altri ammortizzatori sociali o che sono occupati in aziende che li hanno terminati, intervento che riguarderà il settore privato compreso quello agricolo".

Lo sport a porte chiuse

Tutte le competizioni sportive si disputeranno a porte chiuse. La Federcalcio ha ufficializzato la decisione, così come fatto precedentemente dalla Federtennis. La gara di coppa Davis tra Italia e Corea del Sud del 6 e 7 marzo, si giocherà senza il pubblico. La serie A sarà a porte chiuse fino al 30 marzo. Nessun posticipo, per il momento, per le Olimpiadi di Tokyo. Il presidente del Comitato olimpico internazionale, Thomas Bach, ha ribadito: i Giochi al via, come previsto, il 24 luglio.

Il contagio in Italia

Intanto la Valle d'Aosta registra i primi due probabili casi di Covid-19. Ad annunciarlo è la Presidenza della regione, aggiungendo che i tamponi sono stati inviati all'Istituto superiore di sanità per la conferma. Le persone risultate positive manifestano sintomatologie lievi. In quarantena 35 medici, infermieri e operatori del reparto di cardiologia e dell'unità di terapia intensiva coronarica dell'ospedale Umberto I di Enna. Il reparto è stato chiuso. Il provvedimento è scattato dopo che un medico cardiologo e un altro operatore sono risultati positivi al coronavirus. In tutta Italia, da inizio epidemia, i casi totali sono oltre 3.000, con 107 morti.

Lombardia

La situazione più difficile resta in Lombardia. "Abbiamo bisogno di personale qualificato, 500 medici e 1000 infermieri formati, dobbiamo assumerli con chiamata diretta", ha affermato l'assessore al Welfare, Giulio Gallera, a SkyTg24. "Abbiamo chiesto di anticipare le lauree degli infermieri - aggiunge - ce ne sono 350 in programma ad aprile, abbiamo detto di farle a marzo, così potremmo reggere lo sforzo". Gallera, in merito all'epidemia, ha detto che "sono i tecnici e la scienza che ci stanno indicando le soluzioni da adottare. Noi con più coraggio le stiamo portando avanti, il Governo è stato un po' altalenante e tiepido ma finalmente mi sembra inizi ad assumere posizioni forti. L'Istituto Superiore di Sanità dice che in un'area della bergamasca, in relazione ai molti contagi presenti, sarebbe opportuno realizzare un zona rossa, condividiamo questa posizione ma è il Governo che deve prendere una decisione". Infine un invito: "Ai cittadini della bergamasca dico di iniziare a rimanere in casa, per la loro salute e per quella della comunità".

Ospedali e medici: "Qui è come al fronte"

La mappa del contagio nel mondo

Primo morto in Svizzera. California in stato di emergenza: dopo la morte di un passeggero della Gran Princess, deceduto in ospedale a Sacramento, le autorità hanno bloccato la nave da crociera al largo della costa. Sono saliti a 349 i casi in Germania. I dati aggiornati stamani mostrano un deciso aumento rispetto a ieri, quando positivi risultavano 262. La Russia ha registrato un nuovo malato: si tratta di un cittadino italiano in condizioni soddisfacenti che è stato ricoverato.

