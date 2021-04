Roma, 29 aprile 2021 - I dati sul Coronavirus In Italia, nelle ultime settimane, sono con tutta evidenza in calo, come certificato anche dall'ultimo rapporto della Fondazione Gimbe (che però aggiunge qualche "ma"). Il bollettino di oggi in realtà potrebbe evidenziare numeri in aumento rispetto ai giorni scorsi, influenzati da weekend e giorni festivi. Nel pomeriggio gli aggiornamenti di Regioni, Ministero della Salute e Protezione civile su contagi Covid, attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive chiariranno la situazione.

Zona gialla, arancione e rossa: i colori delle regioni dal 3 maggio

Il rapporto Gimbe

Gimbe segnala che in una settimana calano del 7,7% i nuovi casi (90.449 rispetto ai 98.030 della precedente) e del 10,5% i decessi (2.279 rispetto a 2.545). Si allenta la pressione sugli ospedali, con un calo del 12,7% dei ricoverati con sintomi (20.312 rispetto a 23.255) e del 12,8% di ricoverati in terapia intensiva (2.748 rispetto a 3.151). Tuttavia gli attualmente positivi sono ancora molti, oltre 448.000, una cifra che conferma come "la circolazione del Sars-Cov-2 nel nostro Paese sia ancora molto elevata". Il minitoraggio riguarda la settimana 21-27 aprile 2021. Nelle terapie intensive, a livello nazionale la curva ha raggiunto il picco il 6 aprile (3.743), e ha visto una discesa del 30,8% in 21 giorni ma i dati dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari regionali (Agenas) mostrano il superamento della soglia di saturazione del 30% ancora in 7 regioni. Quanto invece al numero di posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti di area medica, la curva ha raggiunto il picco il 6 aprile (29.337), con una discesa del 26,6% in 21 giorni. Ma supera ancora il 40% dei posti disponibili in 2 regioni. "Come atteso - spiega Nino Cartabellotta, presidente Gimbe - continua la lenta e progressiva discesa dei nuovi casi settimanali, frutto delle restrizioni di un'Italia tutta rosso-arancione delle scorse settimane, che proseguirà verosimilmente ancora fino a metà maggio". Come sempre, aggiunge, "il dato nazionale risente di situazioni regionali piuttosto eterogenee: la variazione percentuale dei nuovi casi aumenta in 3 Regioni e crescono i casi attualmente positivi in 5 Regioni".

Il bollettino del 29 aprile

Le regioni / Toscana

I nuovi casi di Coronavirus registrati in Toscana nelle 24 ore sono 1.052 su 27.189 test effettuati di cui 14.194 tamponi molecolari e 12.995 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,87% (9,9% sulle prime diagnosi). È quanto reso noto dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Il numero dei contagi, rispetto al giorno precedente, è superiore (erano 847) così come il numero dei test (erano 26.482) e il tasso di positività (era 3,20%).

"I positivi al Coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore sono 935, 2,59% su 36.041 tamponi eseguiti. Sono 41.111 da inizia pandemia, gli attuali 22.255, i ricoverati totali 1.478 (-30) 1.275 area non critica (-26), 203 in terapia intensiva (-4), 269 terapie intensive non covid. I decessi sono 17 nelle 24 ore, ottava regione in Italia per mortalità, 20.385 sono i dimessi". E' questo il bollettino illustrato dal governatore Luca Zaia nel corso del punto stampa a Marghera.

Sono 308 i positivi al Covid nelle ultime 24 ore nelle Marche, tra le nuove diagnosi: 95 in provincia di Pesaro Urbino, 74 in provincia di Macerata, 59 in provincia di Ascoli Piceno, 44 in provincia di Ancona, 24 in provincia di Fermo e 12 fuori regione). Secondo il Servizio Sanità della Regione Marche "nelle ultime 24 ore sono stati testati 4.613 tamponi: 2.526 nel percorso nuove diagnosi (di cui 642 nello screening con percorso Antigenico) e 2.087 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 12,2%)". Fra i 308 positivi ci sono soggetti 61 sintomatici.

Le altre regioni

In Alto Adige 51 nuovi casi e un decesso.

