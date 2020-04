Roma, 2 aprile 2020 - Mentre l'emergenza Coronavirus non accenna ad affievolirsi, si alza invece il livello dello scontro sulla Sanità lombarda, con il leader politico dei 5 stelle Vito Crimi che critica la gestione dell'emergenza da parte della Regione, dicendo che "fatica a dare risposte" e chiede cosa ci faccia con i soldi arrivati con il decreto Cura Italia.

Da parte sua il governatore lombardo Attilio Fontana va al contrattacco e critica il Governo centrale, sostenendo che da Roma sono arrivate solo briciole e che se non ci si fosse dati da fare autonomamente, si sarebbero chiusi gli ospedali in due giorni. In questo è sostenuto dal leader leghista Matteo Salvini, secondo cui le critiche alla sanità lombarda sono indegne.

In tutto ciò, il vicesegretario dem Andrea Orlando propone di far tornare le competente della Sanità allo Stato, perché venti sistemi diversi creano disuguaglianze. D'accordo anche Crimi.

Le polemiche non tolgono ottimismo al governatore Fontana, che stamattina precisa: "I numeri sono in linea, direi che è un altro giorno positivo perché stiamo assistendo a questo procedere in linea senza aumenti rispetto ai giorni precedenti, quindi si sta verificando quello che i nostri esperti hanno previsto cioè che inizi fra qualche giorno questa benedetta discesa". E Gallera incalza: "Una piccola luce in fondo al tunnel".

Pavia, sperimentazione col plasma dei guariti

Alcuni malati hanno già ricevuto il plasma di pazienti guariti dal Coronavirus che quindi hanno sviluppato gli anticorpi: è così entrata nel vivo al Policlinico di Pavia la sperimentazione della plasmaterapia, Il protocollo è stato predisposto dal servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale del San Matteo, in collaborazione con altre strutture come l'Ats di Mantova. I primi due a donare sono stati i medici di Pieve Porto Morone (Pavia), marito e moglie, primi casi di contagio da Covid-19 in provincia di Pavia.

Salgono a 69 i medici morti. I numeri Iss

Con l'otorinolaringoiatra Marcello Cifola e il medico del lavoro Marino Signori, due casi segnalati ieri 1 aprile, sale a 69 il totale dei medici morti in Italia per l`epidemia del Coronavirus. Lo riferisce la Fnomceo, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, che sul proprio sito (listato a lutto) pubblica da alcuni giorni il triste elenco dei sanitari vittime del covid-19.

"Molti sono i medici che muoiono improvvisamente, anche se la causa della morte non è direttamente riconducibile al virus, perché il tampone non viene effettuato", spiega la Federazione. Intanto, secondo gli ultimi dati diffusi dall'Iss (aggiornamento 1 aprile), sono saliti a 10.007 gli operatori sanitari contagiati in Italia.

In totale sono 102.669 i casi di positività rilevati dall'Iss, di cui 11.857 deceduti. L'età media dei casi è 62 anni, sono maschi al 55,2%. Riguardo le persone morte, il 40% aveva tra 80 e 89 anni (4743 casi: letalità 30,3%), il 33,8% tra i 70 e i 79 anni (4009 casi: letalità 21,3%); l'11,5% tra 60 e 69 anni (1367 casi: letalità 7,8%). La letalità media in Italia stimata dall'Iss è di 11,5%. Delle persone risultate positive, il 42,1% riporta uno stato con sintomi lievi, il 20,8% severo, il 2,9% critico, il 14,6% è pauci-sintomatico, il 13% è sintomatico (non specificato), il 6,6% è asintomatico.

Settimo caso in Vaticano

Nuovo caso di Covid in Vaticano. "Ai sei casi comunicati, si è aggiunta la positività di un ulteriore dipendente della Santa Sede, già in isolamento dalla metà di marzo per via della moglie, che era risultata positiva al Covid-19 dopo aver prestato servizio nell'ospedale italiano dove lavora", comunica il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni. E in una intervista a Vatican News il Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin precisa: "Tutti hanno superato la fase critica e ora stanno migliorando".

Zaia e lo screening sierologico

Il governatore del Veneto Luca Zaia parla di screening sierologico in vista di un eventuale ritorno al lavoro, ma precisa: "Lo screening sierologico si deciderà solo al termine della sperimentazione delle Università di Padova e Verona". Quindi, "se questa ipotesi sarà validata sarà un inevitabile strumento per il rientro al lavoro. La partita è in mano al mondo scientifico, noi stiamo recependo le indicazioni che condividiamo e le trasformiamo in decisioni operative. Sono convinto - ha concluso - che finora abbiamo ascoltato quelli giusti".

Milano, boom di morti a marzo

Nel mese di marzo a Milano i decessi dei residenti sono stati 2155, ossia 931 in più rispetto allo stesso mese del 2019, quando erano stati 1224. Nel marzo 2018 erano stati 1206. Sono le cifre fornite dall'assessore ai servizi civici del Comune, Roberta Cocco. Complessivamente nel trimestre gennaio-marzo i deceduti milanesi sono stati 4.459 nel 2020, 3.888 nel 2019 e 3.929 nel 2018.

Non esistono al momento dati ufficiali pubblicati sul numero dei decessi da coronavirus nel capoluogo lombardo. L'unica cifra comunicata è quella dei casi positivi al coronavirus in città, pari a 3655 a fine marzo. "I dati dimostrano che anche a Milano siamo in fase di aumento dei decessi - dichiara Roberta Cocco - i mesi di gennaio e febbraio e la prima metà di marzo sono in linea con gli anni precedenti ma, a partire dalla seconda metà di marzo, abbiamo osservato un incremento notevole, anche a causa dei decessi più che raddoppiati tra gli ospiti delle Rsa cittadine e nelle abitazioni private".

Napoli, pacchi cibo per i bisognosi

Continua senza sosta il lavoro nel padiglione della Mostra d'Oltremare di Napoli dove arrivano le donazioni di beni di prima necessità. Nell'hub di stoccaggio, dove lavorano i volontari della Napoli Servizi, Protezione civile, che fa da centro di distribuzione a varie realtà associative del territorio, oggi sono arrivate le donazioni del Caan, il mercato ortofrutticolo di Volla, decine di pacchi alimentari da parte di privati e supermercati e tonnellate di frutta, verdura e ortaggi consegnati dalla Coldiretti.

Sono state donate 11 tonnellate di prodotti, che saranno poi smistati alle famiglie in difficoltà di volontari della Caritas e della Comunità di Sant'Egidio.

Bologna, morto un detenuto: è il primo in Italia

La Asl 2 di Savona segnala altri 4 decessi di pazienti positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore. In particolare, nel presidio ospedaliero di levante sono morti una donna di 78 anni ed un uomo di 77 anni, entrambi residenti in provincia di Savona e nel presidio ospedaliero di ponente due uomini di 84 e 86 anni, anch'essi residenti in provincia di Savona.

A Napoli sale a 542 (35 più di ieri), il totale dei positivi al Covid-19 e si registra anche un nuovo caso di decesso. In città ci sono 67 pazienti asintomatici, 12 persone ricoverate in terapia intensiva, 388 i positivi in isolamento domiciliare, 29 le persone decedute e 71 quelle clinicamente guarite, tre più di ieri. Due persone guarite sono risultate negative al tampone.

Tre agenti della Questura di Cagliari sono risultati positivi al Covid-19. Sono impiegati negli uffici, fanno sapere dalla Questura, e non a contatto col pubblico. Stanno bene e sono seguiti dall'ufficio sanitario della Polizia di Stato in accordo con l'Ats. Sono stati già eseguiti tamponi a tutti coloro che sono entrati in contatto con i tre poliziotti.