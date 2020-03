Roma, 27 marzo 2020 - Risale la curva dei contagi da Coronavirus in Italia e aumenta ancora il numero dei medici morti per l'epidemia di Covid-19: il totale arriva oggi a 45. Tra le ultime vittime un medico napoletano di 65 anni, docente di Medicina interna all'università Federico II e responsabile del programma infradipartimentale di Emergenze cardiovascolari e complicanze onco-ematologiche dell'azienda ospedaliera universitaria. Era arrivato nei giorni scorsi al Cotugno, ed era stato intubato in seguito all'aggravarsi delle sue condizioni, fino al decesso avvenuto in mattinata.

Ok a farmaci antimalarici

In Italia sono stati autorizzati i farmaci antimalarici a base di clorochina e idrossiclorochina. Sono a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale per il trattamento dei pazienti affetti da infezione da Sars-CoV2. Si legge nella Gazzetta Ufficiale. Autorizzate inoltre per lo stesso uso le combinazioni dei farmaci anti-Aids lopinavir/ritonavir, danuravir/cobicistat, darunavir, ritonavir, anche queste a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Più tamponi in Lombardia

Con la riapertura della zona rossa nuovi casi sono stati registrati a Codogno, mentre notizie confortanti arrivano dall'Istituto Superiore di Sanità che fa sapere che "dal 20 marzo la curva dei contagi sembra essersi appiattita". E la Lombardia cambia la procedura sui tamponi. "Noi rispettiamo le regole che ci sono state dettate dall'Iss che con una delibera del proprio comitato tecnico-scientifico del 27 febbraio ci ha detto che noi dovevamo fare i tamponi solamente ai sintomatici. In un primo momento dovevano essere plurisintomatici, avere due sui tre classici sintomi, adesso basta anche essere monosintomatico. Negli ultimi giorni anche chi ha un solo sintomo, o febbre o raffreddore o tosse, può essere sottoposto a tamponatura", ha spiegato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a proposito del picco dei contagi registrato ieri in Lombardia. "Vedendo i dati e tenuto conto che la nostra capacità media giornaliera massima è di 5 mila, visto che ieri eravamo a 6 mila evidentemente qualche laboratorio era in arretrato", con l'elaborazione dei test, ha sottolineato Fontana.

Il 31 bandiere a mezz'asta

Il presidente dell'Anci Antonio Decaro intanto ha fatto sapere che "martedì 31 alle 12 bandiere a mezz'asta e un minuto di silenzio verrà osservato dai sindaci d'Italia con la fascia tricolore davanti al proprio Comune". "Ci uniamo al presidente della Provincia di Bergamo in segno di lutto per le tante vittime dell'epidemia", ha scritto Decaro su Twitter.

FOCUS Il link per il download della app AutoCert19 per chi possiede un dispositivo mobile Apple: https://onelink.to/autocert19