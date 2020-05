Roma, 5 maggio 2020 - Ancora occhi puntati sulle Regioni nella Fase 2 dell'emergenza Coronavirus in Italia. Il governo rinuncia alla procedura accelerata nel ricorso contro l'ordinanza della presidente della Calabria, Jole Santelli, che consente il servizio ai tavoli, se all'aperto, per bar e ristoranti. Sabato la decisione del Tar. Il governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, annuncia intanto che "se tutto andrà come ci auguriamo i tempi previsti, ad esempio il 1 giugno per bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti, potranno essere anticipati". Intanto il premier Conte ammonisce: gli italiani hanno mostrato grande senso di responsabilità, siamo al primo passo, ma non si deve dimenticare che la strada è ancora lunga.

Intanto la Regione Lombardia fa sapere che sul suo territorio il tasso di contagio è inferiore alla media italiana. Il vicepresidente della Regione, Fabrizio Sala, a SkyTg24, dice: 'Stiamo incrociando tutti i dati che ci arrivano e con l'aiuto di alcuni ricercatori calcoliamo il tasso di R0 al momento sappiamo che in Italia il tasso è 0,80, il tasso R0 della Lombardia è 0,75, quindi ogni persona contagia 0,75 persone cioè non più di una. E' importante rimanere sotto l'uno, questo è il compito di tutti noi e di tutti i cittadini".