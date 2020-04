Roma , 23 aprile 2020 _ Dal fronte coronavirus il miglioramento è lieve ma costante. Secondo il conbteggio della Protezione Civile, I nuovi contagi (ora 187.327) aumentano in termini assoluti ma sono poco più che stabili in termini reali considerando l’aumento dei tamponi, i morti calano, così (di poco) le terapie intensive e, soprattutto, i ricoverati con sintomi. Il bollettino quotidiano della Protezione Civile è cautissimante positivo anche se dalle regioni non vengono notizie confortanti , con leggeri passi indietro di Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Liguria. Il dato assoluto vede una crescita di 3.370 contagi, rispetto ai +2.729 di martedì è un aumento dal +1,5% al +1,8%. Si tratta di 641 contagi in più, una cifra che è quasi interamente dovuta all’aumento dei tamponi (ieri 63.101, +10.975) che, considerando il 5% di positivi riscontrato ieri, porta a 548 casi in più solo per questo. Non troppo male quindi, me non c’è neppure il calo che si attendeva. Quelli che scendono, finalmente, sono invece i morti (25.085), ieri +437 in netto calo rispetto ai +543 del giorno precedente: da +2,2% a +1,8%. Nuovo record per i guariti (54.543) che dai +2.723 di martedì salgono a +2.943. le terapie intensive (2.384) scendono di 13, i ricoverati (17.699) di 329 e gli attualmente positivi (17.699) di 10. Gli attualmente positivi (17.699) non replicano l'explit del giorno precedente (-528!) e scendono solo di 10.

Dalle regioni diversi passi indietro

La Lombardia (69.092), grazie anche a 6.791 tamponi in più fa registrare 1.161 nuovi casi e passa dal +1,4% al +1,7%. I morti sono 161 (martedì +203): da +1,7% a +1,3%. I guariti (22.110) sono 736 in più (bene ma molto meno dei +1366 del giorno prima). le terapie intensive (817) sono 34 in meno (ll giorno prima -50); i ricoverati (9.692) calano di 133 8martedì, -332). Milano (17.000 casi tondi) è sempre in una situazione delicata visto che aggiunge 480 casi (da +2,5% a +2,9%). a migliorare sono solo Monza (4.253) da + 1,3% a +1% e soprattutto Cremona (da +2,7% a +1,2%) e Mantova (2.977) che dal + 2,5% scende al +1,5%. Le altre province peggiorano tutte. Poco. per fortuna, Bergamo (10.848) da +0,5% a +0,6%; Brescia (12.178) da +0,6% a +0,8%; Lecco (2.109) da +0,6% a +0,8%. Di più Lodi (2.787) da +0,4% a +1,3%; Pavia (3.798) da +1,8% a +2,5%; Como (2681) da +1,6% a +3,4%; Varese (2.602) da + 1,6% a +2,3%; Sondrio (1012) aggiunge 46 casi e sale dal +0,8% a +4,8%.

L’Emilia Romagna (23.430) fa un passo indietro, con i nuovi casi che crescono da 158 a 342: da +0,7% si sale al +1,8%. Va però meglio per le vittime (3.204), ieri 57 (da + 2.2% a +1,8%). Bene i guariti (7.146, +445), le terapie intensive (282, -1), i ricoverati (2964, -81). Leggero passo indietro di Bologna (3.917, +52) da +1,1% a +1,35; di Reggio Emilia (4.437, +68) da +0.4% a +1,6%; Parma (2.973, +64) da + 0,8% a +2,2%; Ferrara (833) da + 2,3% a +3,5%; Rimini (1.874) da + 0,35 a +0,6%; Ravenna (941) da + 0,3% a +0,4%. Migliorano Modena (3.472) da +1,1% a +0,7% e Forlì Cesena (1.454) da +0,8% a +0,6%.

Va male il Piemonte (22.739) che aggunge 784 casi (24 ore prima, 606) e dal +1,4% va al +3,6%. I morti passano però dal + 3,3% al +3%. I guariti (5.058 totali) sono 399 in più, mettendo a segno un aumento dal +3% al +8,6%. le terapie intensive (273) calano di 20 i ricoverati (3.213) aumentano però di 97. In molte province le ntiozie sono cattive. Torino (11.024) aggiunge ben 411 casi e sale dal +3,2% al +3,9%; Alessandria (3.008, +109) da +3% a +3,8%; Cuneo (2.184) da +2,4% a +2,8%; Novara (2.123, +95) da +1,65 a +4,7%; Vercelli (1.013) da +0,5% a +2,4%. Biella sale del 3,1%. Va un pò meglio dei giorni scorsi Asti (1.255) che scende da +6,1% al +3,5%.

Peggiora il Veneto (16.738) da +1,7% a +2% ma anche qui i morti (1.118) scendono dal +3,7% al +2,2%. I guariti 85.566) salgono di ben 393 e il tasso sale dal +4,4% al + 7,5%. Le terapie intensive (163) calano di 14 e i ricoverati (1.205) di 25. Verona (4.164) aggiunge 90 casi e sale dal +0,5% al +2,3%. Venezia (2.279, +88 positivi) cresce dal +0,6% al +4%. Padova (3.751)è stabile al +0,8%. Salgono anche Treviso (2.386) dal+1,15 a l +1,5% e Vicenza (2.433) da +1,1% a +1,5%. Migliora Rovigo (979) che dal + 20,2% di martedì scende al +8,4% (che è sempre molto). Belluno, dal 7% scende al +1,2%

La provincia di Trento (3.646) aggiunge 32 casi e passa dal +0,7% al +0,9%; i morti passano da 376 a 381 (in calo da +2,7% a +1,3%). La provincia di Bolzano (2.416) dal +0,6% scende ad un ottimo 0,2%.

Il Friuli Venezia Giulia (2.817) affiunge 25 casi e sale dal +0,6% al +0,9%. I morti (246) sono 5 in più. I guariti 1.263 (+2,7%).

Non bene la Liguria (6.919) che aggiunge ben 154 casi e passa dal +1,4% al + 2,3%. Va però un pò meglio per le vittime (1.022) che dal +3,8% di b24 ora prima calano al +3,2%. I guarti (4.240) sono 109 in più (+4,7%). calano le terapie intensive (92, -2) e i ricoverati (860, -54). Genova (3.957) pssa dal .1,7% al + 2,1%, Savona (997) dal +1,5% al +3,9%; La Spezia (793) dal + 1,4% a un buon +0,6%.

Leggermente meglio vanno le Marche (5.924), che aggiungono 47 casi e da +0.87% vanno a +0,79: ilcalo è lieve ma da giorni siamo sotto l'15 e questo è molto importante. I morti (845, +11) scendono dal +1,9% al +1,3%. i guartiti (1.849) crescono di 24. Calano di poco (-2) le terapie intensive (876) e più sostanzialmente (-49) i ricoverati (735). Pesaro Urbino (2.366) aumenta leggermente dal +0,6% al +0,8%; Ancona (1764) cala da +1,3% a +0,2%. Macerata aumenta del +1,5%, Ascoli non è più a zero ma sale del +0,7%.

Stabile la Toscana (8.700, +96) che resta al +1,12% ma peggiora leggermente le vittime (da +2,8% a +3,1%. Ottimo il dato dei guariti (1.828) che crescono di ben 555: uno spettacolare +41,2%. Le terapie intensive (174) aumentano di 3, i ricoverati (820) scendono di 13. Firenze (2.760) aggiunge 56 casi e aumenta da +1,9% a +2,1%; Lucca (1.221)sale da + 0,2 a +0,5%; Prato (479) da + 0,25 a +1,3%;: Pistoia (583) da + 1,2% a +1,4%, Livorno cresce da +0,2% a +0,4%. Bene invece Massa Carrara (957) da + 0,7% a +0,1%, Siena che cala dal +1% al +0,2% e Arezzo (587) che cala da +2,3% a + 1,2%. Stabili Pisa (818), al +0,9% e Grosseto al +0,8%.

L'Umbria (1.357) aumenta di quattro casi: +0,3%. I morti sono 61, uno inn più. Terni fa zero casi.

Migliora il Lazio (5.974, +80) che dal +1,4% scende al +1,3% e per le vittime (370) cala dal +3,7% al +1,9%. i guariti (1.1429 aumentano di 12. Roma (4.257) cresce dal +1,4% al +1,6%. Viterbo è al +0,6%. Latina fa zero casi.

L'Abruzzo (2.733,+66) passa da +2,1% a +2,5%. con i morti (276) che aumentano di 5. L'Aquila è a zero casi.

Bene anche la Campania (4.185, +50) che dal +1,5% va al +1.2% ma per i morti (327, +10) dal +2,6% al +3.1%. Napoli (2.263) dal +2,1% cala all'1,6%. Benevento è ancora a zero casi.

A zero casi anche Potenza. La Basilicata (354) sale di soli quattro.

Attenzione alla Puglia (3,730) , che aggiunge la bellezza di 108 casi e sale dal + 1,5% al +3%. In compeso calano i morti (3629 dal +7,6% al + 3,1%. Foggia aumenta del 4,1%; Barletta Andria Trani del 5,9%; Bari del 2,4%.

La Calabria (1.060, +13) sale dal +0,9% al +1,2%. Crotone, Catanzaro e Vibo sono sempre a zero casi.

La Sicilia (2.883, +48) è stabile al + 1%, con i morti (208) che aumentano di due. Siracusa, Agrigento e Trapani sono a zero casi.

La Sardegna (1.247,+11) sale appena dal +0.7% al +0,8%. Nuoro e Oristano sempre a zero casi.

