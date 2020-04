Roma, 22 aprile 2020 - Il coronavirus non molla. I dati della Protezione Civile tonano ad essere negativi sia per i nuovi casi che per i morti. Questi significa che l'epidemia è ancora ben attiva, soprattutto al Nord, e che ancora scontiamo l'onda lunga di chi si era ammalato 20 giorni fa e adesso non ce la fa. I contagiati totali (183.957) tornano a salire dai 2.256 di lunedì ai 2.729. La differenza (+473) è reggermente inferiore a quella derivante dall’aumento dei tamponi (ieri 52.126, +10.643 rispetto a lunedì) che al tasso del 5% di positivi fa 532 casi. Il che significa che a parità di tamponi i nuovi contagiati calano leggermente. Ma in termini assoluti aumentano da +1,3% a +1,5%.

Italia, qui il bollettino del 21 aprile

Male anche i morti (24.648) che aumentano di 534 (24 ore prima +454). Molto buono invece il dato dei guariti, che raggiungono quota 51.600 e crescono di 2.723 (il giorno prima 1.822). Gli attualmente positivi (casi totali meno morti e guariti) sono 107.709 e proseguno il trend positivo iniziato lunedì con il -28, riducendosi di 528: ottimo. Continua quindi a ridursi la pressione sugli ospedali. Le terapie intensive (2.471) scendono di 102 (il giorno prima -62), i ricoverati con sintomi (24.134) calan di ben 783.

Male Lombardia, Veneto e Piemonte, ma Toscana e Marche migliorano

Il dato nazionale ha grandi variazioni regionali. In particolare vanno male la Lombardia e il Veneto e molto male il Piemonte. Bene invece Emilia Romagna, Marche, Toscana, Liguria. La Lombardia (67.931) aggiunge 960 casi (lunedì +735) e dal +1,1% passa al +1,4%. Male anche per i morti (12.579) che sono 203 (24 ore prima +163) con tasso che dal +1,3% passa al +1,7%. Molto bene invece i guariti (21.374) che sono 1.366 in più (da +2,5% a +6,8%); le terapie intensive (851) che scendono di 50, e i ricoverati (9.805) che calano di 333. C’è chiaramente un problema Milano. In provincia i contagi totali sono 16.520 con un aumento di 408 nelle ultime 24 ore: lunedì erano stati 287. Il tasso passa da +1,8% a +2,5%. A Milano in città i contagiati sono 6.955 (+246). Male. Nelle altre province va bene Bergamo (10.788) stabile al +0,5%; migliorano Varese (2251) dal +2,5% al +1,6% e Lodi (2.7519 da +1,6% a +0,4%. Ma peggiorano leggermente Brescia (12.078) da +0,56 a +0,6% e più seriamente Monza (4.211) dal +0,6% al +1,35, Cremona (5.641) da +1,4% a +2,7%; Pavia (3.705) da +0,4% a +1.8%; Como (2.592) da +0,4% a +1,6%; Mantova (2.933) da +1,8% a +2,5%, Lecco (2.093) da + 0,3% a +0,6%. Sondrio (966) sale dello 0,6%.

Anche peggio fa il Piemonte (21.955) che aggiunge 606 casi (raddoppiando quasi il dato di lunedì, +292) e passando dal +1.4% al +2,8%. Torino da sola aggiunge 332 casi. I morti (2.485, +76) calano però dal 3,3% al +3,1%. I guariti crescono di 273 (lunedì +127). Alessandria (899) peggiora dal +1,1% al +3%. Novara (2028) da +0,5% A +1,6%. Cuneo (2.125) dal + 1,1% al + 2,4%. Asti (1.212), pur scendendo, passa dal +7,35 di lunedì al +6,1%. ancora tanto, troppo. Vercelli (989) cala dal +0,9% al +0,5%.

Negativo il Veneto(16.404) che dal +1,2% passa al +1,7% e per i morti (1.154) dal +2,3% al +3,8%. I guariti (5.173) passano dal + 6,8% al + 4,4%. Verona (4.070) passa da +0,2 a +0,5%. Padova (3.72) da + 0,7% a +0,8%. Venezia (2.191) passa dal +1,6% al +0,6%. Vicenza (2.390) da +1,7% a +0,5%. Non male, dopotutto. Ma Treviso sale da +0,4% a +1,1%. e soprattutto Rovigo (369) aggiunge 62 casi e fa un preoccupante + 20,2%. Male anche Belluno (967), che cresce del 6%.

La provincia di Trento (3.614) migliora dal +1.6% al +0,7%.I morti però (376) aumentano di 10: +2,7%. La provincia di Bolzano (2410) rimane allo 0,6%, i morti (251) aumentano di due.. Il Friuli Venezia Giulia (2.792) cresce dello 0,6%, in discesa dal +1,1% di lunedì.

Ottimo il dato dell’Emilia Romagna (23.025) che invece dimezza i casi giornalieri (+158 invece di +307)I morti però (3.147) salgono da +56 a +68 (da +1,9% a +2,2%). Boom di guariti (6.701, +435) che aumentano del 6,9%. Bologna (3.865) dimezza in tasso dal +2,25 al +1,1% così Reggio Emilia (4.369) dal +0,8% al +0,4%. Bene anche Parma (2.909) dal +2,6% al +0,8%; Rimini (1.852) da +1,5% a +0,35; Forlì Cesena (1.446) da +1,4% a +0,8%; Ravenna (937) da +0,9% a +0,3%. Modena (3.449) invece risale dal +0,6% al +1,1% e Ferrara (805) da +2,1% al +2,3%. Negativa Piacenza (3.460) che dal + 0,7% balza al +2%.

Bene le Marche (5.877) che aggiungono 51 casi e passano da +1% a +0,9% , con le vittime (834) che che salgono di dodici (+1,5%). I guariti aumentano da 1.792 a 1.825. Le terapie intensive (78) calano di due. I ricverati 8784) di otto. Pesaro Urbino (2.347) migliora dal +0,9% al +0,6%. Ancona (1.760) peggiora dal +1,15 al +1,3%. Macerata cresce dell'1,1%. Ascoli fa ancora zero casi.

Migliora anche la Liguria (6.764) che aggiunge 95 casi e dal +2,2% cala al +1,4%. I morti (990) salgono dal +3,3% al +3,8%. I guariti crescon da 2.216 a 2.311. Genova (3.855) cala dal +2,3% al +1,7%. La Spezia (788) aumenta da +1,3% a 1,4%, Savona (960) da +1,2% a +1,5%. Imperia fa zero casi.

In trend positivo pure la Toscana (8603) che aggiunge 86 casi e dal +1,6% passa al +1,1%. Bene anche per i morti (686): da +4,7% a +2,8%. I guartiti auentano di 23, le terapie intensive calano di undici, i ricoverati (833) scendono di 27. Firenze (2,704) auenta da +1,7% a +1,9% ma quasi tutto il resto della regione migliora. In particolare Lucca (1.215) da +1,3% scende a +2,2; Massa Carrara (956) da +1,77% a +0,7%; Pisa (811) scende da +3,3% a +0,9%; Pistoia (575) da +2% a +1,2%; Prato (473) dal + 1,3% a +0,2%; Livorno (492) dallo 0,4% a 0,2%. Arezzo (580) invece sale da +1,6% a +2,3% e Siena (411) dal +0,5% l'1%. Grosseto (386) è stabile al +0,8%.

L'Umbria (1.353) sale di soli 4 casi (+0,3%). I morti salgono da 58 a 60.

Il Lazio (5.895) non va benissimo. I casi aumentano di 80 (lunedì +60) e i tasso passa da +15 a +1,4%. Anche peggio per i morti (363) che crescono di 13 (da +2,6% a+3,7%). I guartiti aumentano di 29 a 1.1130. Roma (4.189) peggiora dal +1,2% al +1,4%.Viterbo cresce dell'1,7%. Rieti è sempre a zero casi.

L'Abruzzo (2.667), che lunedì aveva avuto una performance molto negativa , +6,4%, migliora al +2,1%. Pescara cresce del 4,1% ma Teramo fa zero casi.

Un pò peggio di lunedì vanno anche Campana e Puglia. La Campania (4.135) aggiunge 61 casi e passa da +1,1% a +1,5%.i morti (317) aumentano di otto: +2,6%. I guariti sono 872. Napoli (2.227) aggiunge 46 casi e cresce del 2,1% rispetto all'1% di lunedì. Piccolo campanello di allarme. Salerno cresce dell'1,8%. Bene Benevento, a zero casi.

La Puglia (3.622) aggiunge 55 positivi e da +1,6% a +1,5%. Molto negativo il dato dei morti (351) che salgono di venticinque, con il tasso che si impenna al +7,6%. Foggia cresce del 3,2%, Bari dell'1,9%.

La Calabria sale da 1.038 casi a 1.047 , appena lo 0,9% in più. e non solo. ben quattr province _ Reggio Calabria, Vibo, Catanzaro e Crotone _ sono a zero casi

Va bene lanche a Sicilia (2.835) che da +1,7/% passa a +1%. I morti (206) aumentano di soli tre. Anche qui quattro province sono a zero casi: Trapani, Agrigento, Caltanissetta ed Enna.