Roma, 29 ottobre 2020 - Nuovo bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia. Si attendono gli aggiornamenti del ministero della Salute su casi di oggi, gli attualmente positivi, i morti, i guariti e le terapie intensive. "E' il momento di restare uniti", è il messaggio che ha lanciato il premier Giuseppe Conte, intervendo alla Camera sul nuovo Dpcm. E oggi più che mai, alla luce delle notizie che arrivano dalla Francia, molto provata dalla seconda ondata di Covid. Non sono incoraggianti le parole del viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, che avverte che, sui dati dei contagi, "forse abbiamo dei numeri sottostimati". E, se è ancora più pesante la linea della Fondazione Gimbe (l'epidemia è "fuori controllo"), a tranquillizzare è il ministro Boccia: "Attivabili oltre 10.300 posti in terapia intensiva". Nonostante quindi i nuovi positivi si espandono a macchia di leopardo su tutto il territorio nazionale, la Sicilia adotta un nuovo disegno di legge, che dà la possibilità al governo regionale di adeguare la ripresa delle attività economiche all'andamento effettivo del contagio nell'Isola.

Covid, il bilancio del 29 ottobre

I numeri delle Regioni

Notizie locali / Toscana

In Toscana sono 38.958 i casi di positività al Coronavirus, 1.966 in più rispetto a ieri. I guariti crescono del 2,6% e raggiungono quota 13.678. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.056.864, 15.594 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 23.970, +7,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.093 (106 in più rispetto a ieri), di cui 137 in terapia intensiva (7 in più). Purtroppo, oggi si registrano 13 nuovi decessi: 7 uomini e 6 donne con un'età media di 84,4 anni. L'età media dei 1.966 casi odierni è di 44 anni circa.

Veneto

Sono 16 i decessi nelle ultime 24 ore a causa del Covid in Veneto. Dall'inizio dell'epidemia, il totale dei decessi sale così a 2.371, mentre sono più di 2 mila i nuovi casi positivi in regione (+ 2.109), per un totale di 51.244. Si avvicina sempre più quindi il passaggio in Veneto alla Fase 3, in cui sono già peraltro le province di Treviso e Belluno.

Marche

Impennata dei casi positivi al Coronavirus nelle Marche (ma con più tamponi) e cresce anche il rapporto dei positivi/testati. Il bollettino di oggi rileva 686 nuovi contagiati (ieri 351). Nelle ultime 24 ore sono stati testati 3915 tamponi: 2372 nel percorso nuove diagnosi e 1543 nel percorso guariti.

Le altre Regione

Sono 716 i casi positivi in Puglia.

