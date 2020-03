Roma, 20 marzo 2020 - I casi di Coronavirus in Italia toccano quota 41.035 - secondo l'ultimo bollettino della Protezione Civile - e i morti superano complessivamente quelli registrati in Cina. E sembra anche ormai sfumata l'ipotesi di raggiungere il picco di contagi nei prossimi giorni. Secondo le ultime news, un nuovo caso è stato registrato nella notte a Vò Euganeo, il primo focolaio di Coronavirus in Veneto, dopo giorni in cui il bilancio segnava zero. Dal report della Regione, i positivi nella cittadina padovana sono così 83 dall'inizio dell'epidemia. Il Veneto supera 4.000 contagiati, arrivando a quota 4.031, con un balzo di 280 nuovi casi rispetto al pomeriggio di ieri. A Bergamo, epicentro dell'epidemia, è deceduto un carabiniere di 47 anni. E il presidente della Lombardia Fontana chiama Conte e chiede l'utilizzo dell'esercito.

Pressing sul governo: "Troppi furbetti, serve esercito". Verso nuova stretta

Slitta il picco

Le previsioni sul picco del coronavirus "le fanno gli esperti, sicuramente è giusto farle ma poi bisogna vedere se vengono confermate dai fatti. Forse il picco non arriverà la prossima settimana ma quella dopo. Tutti dicono che stiamo andando verso il picco e ci auguriamo che sia quanto prima", ha detto il commissario per la gestione dell'emergenza Angelo Borrelli.

Lombardia: chiudere trasporto pubblico

Dalla regione più colpita dal virus - la Lombardia - viene ribadita anche la richiesta di ridurre o chiudere il trasporto pubblico. "Dalle valutazione delle celle telefoniche dei cellulari abbiamo visto che il 40% continua a muoversi, lo fa in gran parte per lavoro e in parte perché non ha colto la gravità del momento. "Gli spostamenti per lavoro probabilmente sono ancora sono troppi" e "abbiamo bisogno di ridurre o addirittura chiudere il trasporto pubblico locale e di ridurre le attività commerciali il più possibile tranne gli alimentare, che io lascerei aperti sempre", ha detto Gallera.