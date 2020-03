Roma, 12 marzo 2020 - L'Italia abbassa le serrande per cercare di contenere il contagio da coronavirus. I numeri della Protezione civile parlano di 12.462 casi e 827 morti. Le positività ai test però, almeno per il momento, non calano. E tra i nuovi contagiati c’è anche il deputato Questore della Camera Edmondo Cirielli (Fratelli d'Italia). Si tratta del secondo parlamentare positivo dopo Claudio Pedrazzini di Cambiamo!.

Veneto: + 269 casi da ieri

Sono saliti a 1318 i casi positivi a coronavirus in Veneto, +269 casi da ieri. Lo riferisce il bollettino della Regione Veneto. Al momento sono 308 i ricoverati nelle strutture ospedaliere, di cui 83 in terapia intensiva. Sono 30 i decessi. Sono 358 i casi nella provincia di Padova escluso il cluster di Vo', sono 279 i casi nella provincia di Treviso e 205 quelli in provincia di Venezia.

Palermo, positivi 8 ufficiali dei carabinieri

Si estende il contagio da Coronavirus a Palermo, dove otto ufficiali dei carabinieri sono risultati positivi al coronavirus. Lo conferma il comandante provinciale, generale Arturo Guarino, anche lui risultato positivo che si trova in questo momento in auto isolamento nella propria abitazione come tutti gli altri commilitoni. I controlli sono stati effettuati dopo che due carabinieri in servizio a Palermo erano risultati positivi.

Nella Caserma alle spalle del Teatro Massimo si stanno eseguendo altri test per verificare eventuali ulteriori casi di positività al virus tra le persone venute in contatto con i vertici del Comando. Nei giorni scorsi un militare, di ritorno da una settimana bianca in Trentino con scalo aereo a Verona, si è sentito male e si è rivolto ai sanitari. Immediato per lui il ricovero. Positiva anche la moglie, pure lei militare dell'Arma e in servizio al Palazzo di giustizia. Per lei che non presenta sintomi è scattata la quarantena. Tutti gli otto ufficiali risultati positivi stanno bene e non presentano sintomi.

Aeroporti di Roma ridimensionati

Aeroporti di Roma informa di aver predisposto un piano di ridimensionamento dell'operatività dei terminal passeggeri di Fiumicino e Ciampino. La decisione si è resa necessaria a causa delle molteplici cancellazioni di voli da e per l' Italia annunciate da molte compagnie aeree che operano normalmente sui due scali della Capitale. A partire da martedì 17 marzo, nell'aeroporto "Leonardo da Vinci" verrà temporaneamente chiuso il Terminal 1 e da venerdì 14 marzo verrà chiuso il terminal passeggeri dei voli di linea dell'aeroporto G.B. Pastine di Ciampino.