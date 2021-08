Roma, 8 agosto 2021 - Nuovo bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia. Si attendono gli aggiornamenti dal ministero della Salute su contagi Covid, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive, dopo la leggera risalita dei casi registrata ieri. Si guarda già a settembre e il 30, ha spiegato Nicola Magrini, direttore generale dell'Aifa, "si chiude la campagna vaccinale di massa. Obiettivo centrato, raggiungeremo oltre il 70% della popolazione". Ma già si discute sulla possibilità di dover proseguire il ciclo vaccinale e procedere con le terze dosi. A tal proposito, nell'intervista al Corriere della Sera, alla domanda se la convivenza col virus renderà necessario fare l'anti-Covid di nuovo, Magrini ha risposto "verosimilmente ogni anno, ma sarà una decisione collegiale da prendere nei prossimi mesi". "Parlare in modo generico di terza dose - ha quindi dettagliato - è un messaggio che confonde. Un richiamo anticipato non sarà per tutti, solo per gli immunodepressi come trapiantati, pazienti oncologici o coloro che fanno specifiche terapie immunosoppressive, che è stato dimostrato beneficiano di una terza dose per raggiungere una buona immunità". Ma l'esperto ha concluso rassicurando: "Le persone che non appartengono a queste categorie possono stare tranquille: le due dosi già ricevute garantiscono un'eccellente protezione".

Green pass a scuola, polemica e proteste per le multe ai presidi

"Libertà è rispettare le regole. Vaccinarsi è un dovere sociale"

Il bollettino dell'8 agosto

Dati dalle Regioni / Toscana

In Toscana sono 257.096 i casi di positività al Coronavirus, 665 in più rispetto a ieri. L'età media dei 665 nuovi positivi odierni è di 34 anni circa. Si registrano purtroppo altri due decessi - un uomo e una donna con un'età media di 54,5 anni - che portano il totale a 6.929. In aumento ancora i ricoveri: sono 258, 9 in più rispetto a ieri, di cui 23 in terapia intensiva, 2 in meno. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 239.586 (93,2% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 10.581, +4,6% rispetto a ieri. Complessivamente, 10.323 persone sono in isolamento a casa o risultano prive di sintomi (460 in più rispetto a ieri, più 4,7%). Sono 11.502 (1.094 in meno rispetto a ieri, meno 8,7%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Rispetto alle singole province, Firenze registra 162 casi in più rispetto a ieri, Prato 24, Pistoia 88, Massa Carrara 29, Lucca 84, Pisa 93, Livorno 68, Arezzo 53, Siena 25, Grosseto 39.

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 399.062 casi di positività, 661 in più rispetto a ieri, su un totale di 21.605 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,1%. La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 120 nuovi casi e Bologna con 108; seguono Parma (85) e Rimini (79). Quindi Reggio Emilia (62), Ferrara (55) e Ravenna (53); poi Cesena (34) e Piacenza (30). Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 137 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 375.136. I casi attivi sono 10.637 (+524 rispetto a ieri), di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 10.321 (+509), il 97% del totale dei casi attivi. Nessun nuovo decesso registrato. In totale, dall'inizio dell'epidemia, i decessi in regione sono stati 13.289. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 26 (+4 rispetto a ieri), 290 quelli negli altri reparti Covid (+11).

Nel Lazio "oggi si registrano 554 nuovi casi positivi, compresi i recuperi (-84), 3 decessi, compresi i recuperi (+2) i ricoverati sono 398 (+17), le terapie intensive sono 54 (-). I casi a Roma città sono a quota 273". Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. "Osserviamo anche oggi una frenata del trend dei casi positivi (-162 su base settimanale) - aggiunge - RT in calo, incidenza costante, pressione sulla rete ospedaliera rimane bassa".

In Campania si contano 369 nuovi casi di Coronavirus, su 15.816 tamponi processati, e zero morti. I posti letto occupati in terapia intensiva sono 14 su 656 disponibili, mentre i ricoverati 249 su 3.160 posti disponibili.

Oggi in Puglia sono stati registrati 12.543 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e 208 casi positivi: 40 in provincia di Bari, 27 in provincia di Brindisi, 59 nella provincia BAT, 28 in provincia di Foggia, 44 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, un caso di provincia di residenza non nota. Non sono stati registrati decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.990.851 test, 247.687 sono i pazienti guariti e 3396 sono i casi attualmente positivi.

Il Piemonte ha comunicato 151 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 12 dopo test antigenico), pari all`1,2% di 12.946 tamponi eseguiti, di cui 9.341 antigenici. Il totale dei casi positivi diventa quindi 371.406. I ricoverati in terapia intensiva sono 4 (-1 rispetto a ieri), negli altri reparti 90 (+5 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare 3.018. Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 e il totale rimane quindi 11.701.

Un ricovero in più rispetto a ieri e 115 nuovi casi di positività al Covid accertati, nelle ultime 24 ore, in Umbria. I ricoverati sono attualmente 26, uno dei quali in terapia intensiva. Non si registrano decessi e i guariti sono 46. Gli attualmente positivi sono 2.055 (69 in più di ieri). Nelle ultime 24 ore sono stata analizzati 6.713 test (4.836 antigenici e 1.877 tamponi molecolari. Il tasso di positività complessivo è pari a 1,7 per cento

In Basilicata nelle ultime 24 ore sono stati registrati 28 nuovi positivi al Coronavirus. Il Fiuli Venezia Giulia segnala 48 contagi, 29 in Trentino. Sono 104 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 2.154 tamponi eseguiti.