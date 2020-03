Roma, 24 marzo 2020 - Il bollettino del 24 marzo sull'epidemia del Coronavirus in Italia. Alle 18 la conferenza stampa nella sede della Protezione Civile.

Emilia Romagna

Sono 9.254 i casi di positività in Emilia Romagna, 719 in più di ieri. Complessivamente, sono 3.992 le persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi; aumentano di poche unità quelle ricoverate in terapia intensiva, che sono 291, 15 in più rispetto a ieri. Crescono anche i decessi, passati da 892 a 985: 93, quindi, quelli nuovi, di cui 66 uomini e 27 donne. Continuano a salire le guarigioni, che raggiungono quota 558 (135 in più rispetto a ieri), 125 delle quali riguardano persone "clinicamente guarite", divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione; 10 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Bologna, 33 bare da Bergamo per la cremazione

Marche, altri 185 nuovi contagi. Oltre 2.700 in totale

Toscana, sono 238 i nuovi casi positivi. 21 morti

Quasi 100 medici contagiati nel Lazio

Sono 84 a Roma, 6 a Latina, 2 a Viterbo e 2 a Frosinone, per un totale di 94, i medici contagiati nel Lazio. A comunicarlo è Antonio Magi, presidente dell'Ordine provinciale di Roma dei medici chirurghi e odontoiatri. I dati però, afferma, sono "sottostimati e per questo è necessario fare i tamponi a tutti gli operatori sanitari. Non c'è più tempo".