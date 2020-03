Roma, 23 marzo 2020 - Calano, seppur di poco, i decessi e i nuovi casi di Coronavirus in Italia. Il bollettino di ieri della Protezione civile ha registrato altri 651 morti (il totale sale così a 5.476) e 5.560 positivi in più (i contagiati totali sono 59.138). Ma oggi purtroppo si registra un'altra vittima tra i medici: Leonardo Marchi, medico infettivologo e direttore sanitario della Casa di Cura San Camillo a Cremona. A darne notizia è nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), secondo cui i decessi certificati di camici bianchi in attività a causa dell'epidemia da Covid-19 arriverebbero a 21.

Contagiati 4.824 operatori sanitari

Nel nostro Paese, secondo i dati Iss, dall'inizio dell'epidemia sono 4.824 i professionisti sanitari contagiati, pari al 9% del totale delle persone positive, una percentuale più che doppia rispetto a quella cinese dello studio pubblicato su JAMA (3,8%). Ma la fondazione Gimbe teme che il dato sia ampiamente sottostimato e chiede che i test vengano estesi a tutti i professionisti e operatori sanitari.

Prima vittima in Basilicata

E si registra anche la prima vittima in Basilicata: si tratta di un uomo di 77 anni della provincia di Potenza morto ospedale San Carlo di Potenza, dove è arrivato con l'ambulanza del 118 già in gravi condizioni. L'anziano soffriva di numerose patologie e l'azione del Covid-19 avrebbe peggiorato in maniera rapida la sua situazione.

