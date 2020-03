Roma, 21 marzo 2020 - Continua a salire il numero dei casi di Coronavirus in Italia, mentre governo e Regioni impongono misure sempre più restrittive alla circolazione dei cittadini. Gli ultimi dati della Protezione civile parlano di oltre 47mila contagi, ma soprattutto registrano la cifra record di 627 morti in un solo giorno.

Lazio, contagiato intero istituto di suore

Alle 40 suore dell'istituto 'Alle Figlie di San Camillo' di Grottaferrata risultate positive ieri se ne aggiungono oggi "altre 20 e un addetto al servizio di sorveglianza". "Praticamente è positivo tutto l'Istituto di Grottaferrata ed è necessario proseguire l'isolamento in stretta collaborazione con le autorità sanitarie locali", ha riferito l'assessore alla Sanità e l`Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

3.654 medici contagiati

Intanto continua ad allungarsi l'elenco degli operatori sanitari contagiati dal Covid-19. A ieri, secondo gli ultimi dati forniti dall'Istituto Superiore di Sanità, sono 3.654 i positivi: quasi un malato su 10 in Italia ha il camice. Un n umero impressionante e doppiamente preoccupante, sia per la carenza di sanitari sia, soprattutto, per il rischio che i medici contagiati possano involontariamente fungere da veicolo dell'infezione. Solo tra i dottori, le vittime sono almeno 18, secondo quanto pubblica il portale della federazione degli ordini dei medici (Fnomceo), da giorni listato a lutto, pubblica l'elenco aggiornato.

Medici di Brescia: "Chiudere tutto"

Resta sempre in emergenza la Lombardia. A Bergamo anche oggi una settantina di feretri sono stati caricati su camion militari per la cremazione in altre zone o regioni, mentre da Brescia arriva l'accorato appello dei medici. "Le terapie intensive della Lombardia non hanno più posti. Il mio appello alle istituzioni è: chiudere tutto. Non si può continuare a far circolare le persone", dice Sergio Cattaneo, primario di cardiorianimazione degli Spedali Civili. Pensiero condiviso anche da Paolo Terragnoli, primario del pronto soccorso della Clinica Poliambulanza: "Aumentano sempre più i giovani contagiati. E' finito il momento di uscire, bisogna stare a casa e va chiuso tutto". Un invito rinnovato anche oggi ai milanesi da parte del sindaco Giuseppe Sala: "Milano deve resistere o sarà un disastro per il sistema sanitario".

Veneto

Sale a 4.617 il numero di casi di positività al coronavirus in Veneto secondo il bollettino della Regione, che segnala un aumento di 380 casi rispetto all'ultima rilevazione di ieri pomeriggio, ore 17. Si registrano inoltre 6 nuovi decessi, portando il totale a 146

Basilicata, blindato comune Francavilla in Sinni

In Basilicata 'blindato' il comune di Francavilla in Sinni, in provincia di Potenza. "E' fatto divieto di ingresso e di uscita dal varco stradale denominato Valle Frida - Sp4 del Pollino confinante con territorio del Comune di Chiaromonte ai fini del controllo del flusso veicolare in situazione di emergenza sanitaria. Restano transitabili tutti gli altri varchi di accesso al centro urbano del Comune di Francavilla in Sinni al fine di garantire l'approvvigionamento alimentare e sanitario presso le farmacie e parafarmacie e il transito ai cittadini lavoratori", si legge nel provvedimento firmato dal sindaco facente funzioni, Romano Cupparo.