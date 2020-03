Roma, 1 marzo 2020 - In Italia sono stati superati i mille contagi da coronavirus. E, mentre American Airlines sospende tutti i voli per Milano (ieri l'aveva fatto la Turkish ma per tutti gli scali italiani), il governo lavora per sostenere l'economia. Il ministro Roberto Gualtieri, intervistato da Repubblica, annuncia un pacchetto da 3,6 miliardi, pari allo 0,2% del Pil, con interventi concordati nei prossimi giorni con parti sociali, associazioni ed enti locali. Restano intanto chiuse per un'altra settimana le scuole nelle regioni cluster: Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

I casi confermati in Italia

Ieri sera, nel consueto briefing, il commissario all'emergenza Angelo Borrelli ha fatto il punto. Nel nostro Paese sono 1.128 i casi totali di contagiati: 1.049 sono i malati attuali a cui vanno aggiunti i 50 guariti e i 29 deceduti. "Dei 1049 contagiati - ha spiegato Borrelli - il 52% è in isolamento domiciliare, sono persone che non hanno sintomi o hanno sintomi talmente lievi da non richiedere ricovero. I ricoverati con sintomi sono 401, il 38% dei colpiti dal coronavirus, e 105 persone, il 10%, sono in terapia intensiva".

VENETO - Salgono a 223 i casi positivi in Veneto secondo quanto riferisce il bollettino aggiornato alle 9 di oggi. Si tratta di un incremento di 27 positività rispetto a ieri. Almeno 121 di questi restano in ogni caso asintomatici.

LOMBARDIA - La regione più colpita resta la Lombardia: 615 fino ad ora, il 12% dei 5.723 tamponi effettuati. Calano però i ricoveri: 256, di cui circa 80 in terapia intensiva. Intanto, in Provincia di Lodi, ci sono anche 18 denunciati che hanno cercato di eludere i controlli per andare in esercizi pubblici al di fuori della zona rossa, oppure sono entrati nella zona per trovare parenti.

EMILIA ROMAGNA - Salgono a 269 i casi di positività al coronavirus in Emilia-Romagna, su 1.736 test refertati. Rimane Piacenza la provincia più colpita, con 160 casi; 58 sono a Parma, 24 a Modena, 16 a Rimini, 7 a Reggio Emilia. Non ci sono nuovi casi né a Bologna, dove rimangono 2, né a Ravenna, che ne ha 1, mentre si registra il primo caso a Forlì-Cesena: si tratta di un uomo di circa 60 anni domiciliato in provincia e ricoverato all'ospedale di Forlì, ma in buone condizioni. Si registra un quinto decesso: a Piacenza è morto un uomo di 79 anni, già affetto da molteplici patologie. La maggioranza delle persone continua a presentare sintomi modesti, 22 non hanno alcun sintomo e 130 - quasi la metà - stanno seguendo il previsto periodo di isolamento a casa, perché non hanno bisogno di cure ospedaliere. Passano da 11 a 14 i pazienti ricoverati in terapia intensiva.

MARCHE - TOSCANA

I contagi nel resto del mondo

In Cina si registrano altri 35 decessi, che portano il bilancio del paese a 2.870. La National Health Commission ha anche segnalato 573 nuove infezioni. Il numero totale di casi nella Cina continentale ora è di 79.824. E cresce il numero delle vittime anche in Iran, dove le autorità hanno annunciato altri 11 morti (sono 54 dall'inizio dell'epidemia).

Aumentano poi i contagi in Corea del Sud: altri 376 casi di infezione, per un totale complessivo di 3.526 ma con i morti fermi a 17. Dei nuovi contagi, 333 sono relativi a Daegu, dove c'è il grave focolaio legato alla setta della Chiesa di Gesù. E si registrano le prime vittime anche in Thailandia (una commessa 35enne che soffriva anche di febbre dengue) e in Australia (un 78enne morto a Perth che era stato un passeggero della nave da crociera Diamond Princess). Secondo morto in Giappone, un uomo sulla settantina. Ieri gli Usa hanno registrato le prima vittima, un cinquantenne dello stato di Washington con problemi pregressi di salute, che non era stato all'estero.